ＷＴＩの受け渡し場所となっている米オクラホマ州クッシングの貯蔵施設＝ロイター

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　【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク市場は、中東情勢の緊張緩和への期待から原油安・株高が進んだ。

　原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値が、前日比１１・５％安の１バレル＝８３・８５ドルまで下落した。３月１０日以来、約１か月ぶりの安値水準となる。

　イランが事実上封鎖してきたホルムズ海峡を巡り、停戦期間中は開放するとの情報が伝わり、市場で原油の安定供給につながるとの見方が広がった。取引時間中には一時、８０ドル台まで急落する場面もあった。

　ニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価（３０種）がほぼ全面高の展開となり、終値は８６８・７１ドル高の４万９４４７・４３ドルとなった。米国とイスラエルがイラン攻撃を始めた２月末前の水準を回復し、上げ幅は一時、１１００ドルを超えた。

　ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は、３日連続で最高値を更新し、３６５・７８ポイント高の２万４４６８・４８だった。終値での値上がりは１３営業日連続で、米メディアによると、１９９２年以来、３４年ぶりになるという。