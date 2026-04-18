【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク市場は、中東情勢の緊張緩和への期待から原油安・株高が進んだ。

原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値が、前日比１１・５％安の１バレル＝８３・８５ドルまで下落した。３月１０日以来、約１か月ぶりの安値水準となる。

イランが事実上封鎖してきたホルムズ海峡を巡り、停戦期間中は開放するとの情報が伝わり、市場で原油の安定供給につながるとの見方が広がった。取引時間中には一時、８０ドル台まで急落する場面もあった。

ニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価（３０種）がほぼ全面高の展開となり、終値は８６８・７１ドル高の４万９４４７・４３ドルとなった。米国とイスラエルがイラン攻撃を始めた２月末前の水準を回復し、上げ幅は一時、１１００ドルを超えた。

ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は、３日連続で最高値を更新し、３６５・７８ポイント高の２万４４６８・４８だった。終値での値上がりは１３営業日連続で、米メディアによると、１９９２年以来、３４年ぶりになるという。