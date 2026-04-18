◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽東大―早大（１８日・神宮）

春季リーグ戦の初戦を迎える早大のスタメンが発表され、昨春のセンバツを優勝した横浜の主将だったスーパールーキー・阿部葉太が「１番・中堅手」で先発出場した。背番号は「４２」。

神宮のデビュー戦で、第１打席は四球を選んだ。送りバントで二塁まで進んだが、後続が倒れ生還はできなかった。３回無死一塁で迎えた第２打席では送りバントを決めた。

阿部に関しては、小宮山悟監督（６０）が年頭から「１番センターでいきたい」と構想を明かしていた。２月に練習に合流したあと太ももを痛め戦列を離れる時期もあったが、順調に回復し開幕スタメンの座を手にした。

早大の１年生が春の初戦に１番打者で出場するのは、２００１年の田中浩康（二塁手、元ヤクルト）以来２５年ぶりとなる。

◆阿部 葉太（あべ・ようた）２００７年８月６日、愛知・田原市生まれ。１８歳。横浜では１年夏に背番号２０でベンチ入りし、秋から背番号８。２年の５月に主将に抜てきされ、一昨年秋の明治神宮大会と昨春センバツの優勝に導く。高校日本代表でも主将。５０メートル走５秒９、遠投１００メートル。１８０センチ、８５キロ。右投左打。