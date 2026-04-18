GoogleのAIチャットボット「Gemini」のアプリがMac向けに登場しました。

Mac向けのApp Storeに登場したGeminiは、「Option + Space」のショートカットで小さなチャットウィンドウが開き、会話を開始できます。「Option + Shift + Space」ではフル画面が開き、画像や動画の生成、画面上のコンテンツ（ドキュメント、スプレッドシート、画像など）の分析、そしてファイルの内容の理解が可能です。

Geminiアプリで利用可能な機能には、Canvas、Deep Research、NotebookLMとの連携、Personal Intelligenceが含まれます。「Personal Intelligence」はGmail、Googleフォト、カレンダーなど、接続されたGoogleアプリにアクセスして、ユーザーに関連する情報を取得してくれます。

興味深いのは、このMac向けのGeminiアプリが、アップルの「Siri」の専用アプリよりも先に登場したこと。アップルはSiriのアップグレードとAI機能の強化、独自アプリのリリースを約束していますが、まだ実現していません。

Mac向けのGeminiアプリは、こちらから無料でダウンロードすることができます。Chromeブラウザを立ち上げなくても気軽に使えるGeminiアプリ、筆者もインストールしてみましたが、なかなか便利です。

Source: Digital Trends

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