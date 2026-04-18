放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが17日夜、Xを更新。メディアの報道姿勢などについて、私見をつづった。

デーブは「いつまでも被害者の写真を載せるべきではない。そして、ほかに伝えるべき重要なニュースはたくさんある。現場からは以上です」と記した。

デーブは具体的に何の事案についてかは記していないが、ここ数日、多くのニュースや情報番組などでは、京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の会社員安達優季容疑者（37）が同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された件について長い時間報じられている。

この投稿に対し「激しく同意します！」「もう可哀想で被害者の写真を見たくないです」「遺体発見現場から中継とか常軌を逸してる」「その通り！扱うニュースがどの局も同じっておかしいですよね」「デーブさんいいこと言う。ぜひニュース番組のプロデューサーに言ってください」「確かに…どの局もこの話題で一色。ほかに伝えるニュースがあるのにね…」「同感！」「その通りですね。家族の辛さは想像を絶します」などとさまざまな反響の声が寄せられている。