“21歳の超大型新人”セクシー女優・福田ゆあ、初写真集が決定 Hカップ＆美細クビレを存分に披露
セクシー女優の福田ゆあ（21）が、1st写真集『忘れ方を知らない』を17日に発売した。デビュー直後から注目を集め、瞬く間に新世代スターの仲間入りを果たした存在が、初のフォトブックでその魅力を存分に披露している。
【別カット】スラリとした美脚と美ボディで魅せる福田ゆあ
福田は、国宝級とも称される愛らしい笑顔と、Hカップバストに加え健康的なくびれを持つスタイルを武器に、昨年末に21歳でデビューした超大型新人。初作品は「FANZA」週間通販ランキングで初登場1位を記録し、配信視聴数やDVDセールスでも高い実績を残すなど、急速に存在感を高めている。
今回の写真集は全編沖縄で撮影。無邪気さあふれる表情から小悪魔的な雰囲気まで、多彩な魅力を収めた内容となっている。タイトル『忘れ方を知らない』は福田自身が考案したもので、作品への強い思いが込められている。
身長162センチ、スリーサイズB90・W55・H90というプロポーションを持つ福田。フレッシュさと存在感を兼ね備えた表現で、今後のさらなる活躍に注目が集まりそうだ。
【別カット】スラリとした美脚と美ボディで魅せる福田ゆあ
福田は、国宝級とも称される愛らしい笑顔と、Hカップバストに加え健康的なくびれを持つスタイルを武器に、昨年末に21歳でデビューした超大型新人。初作品は「FANZA」週間通販ランキングで初登場1位を記録し、配信視聴数やDVDセールスでも高い実績を残すなど、急速に存在感を高めている。
身長162センチ、スリーサイズB90・W55・H90というプロポーションを持つ福田。フレッシュさと存在感を兼ね備えた表現で、今後のさらなる活躍に注目が集まりそうだ。