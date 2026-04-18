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【意外と知らない】妊娠中の「痩せすぎ」は危険？早産や絨毛膜下血腫のリスクを高める理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【BMI痩せ型】早産や低出生体重児の恐れも…摂るべき栄養素は？（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、助産師HISAKOさんが視聴者からの手紙をもとに、妊娠中の「痩せ型」がもたらすリスクや、必要な栄養素について解説している。



手紙の送り主は、妊娠初期に絨毛膜下血腫による出血を経験し、中期には切迫早産で入院したという新米ママ。身長160センチ、体重40キロの彼女から、体型と妊娠トラブルの関係性や対策について相談が寄せられた。



HISAKOさんはまず、胎盤を形成する際に子宮内膜の血管が破れて血の塊ができる「絨毛膜下血腫」のメカニズムを説明する。痩せ型との直接的な関係を示すエビデンスはないとしつつも、間接的な要因を指摘。栄養不足によって妊娠継続に不可欠な黄体ホルモン（プロゲステロン）が十分に分泌されず、子宮内膜が薄くなることで出血しやすくなるという説を展開した。



さらに、「痩せ型の女性は切迫早産や早産が起きやすい」と明言。ホルモン分泌の低下に加え、赤ちゃんを支える子宮頸管の主成分であるコラーゲンが不足し、支える構造が弱くなることが原因だと語る。また、細菌感染を伴わない早産の場合、母体の栄養不足により、細胞がダメージを受ける「酸化」による炎症が関係しているケースもあると解説した。



対策としてHISAKOさんは、「タンパク質」「鉄分」「ビタミンD」「魚の油（DHAやEPA）」「亜鉛」を積極的に摂ることを推奨する。特にビタミンDやカカオ成分が多いチョコレートには抗酸化作用や抗炎症作用があるとして、「サプリメントなども利用して、しっかり栄養を摂ってほしい」とまとめた。妊娠・出産においては、無理なダイエットを避け、健康的な体型を維持しながら必要な栄養素を補うことが重要であると結論づけている。