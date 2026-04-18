ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は８６９ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間16:02）（日本時間05:02）
ダウ平均　　　49447.92（+869.20　+1.79%）
ナスダック　　　24468.48（+365.78　+1.52%）
CME日経平均先物　59835（大証終比：+1035　+1.73%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10667.63（+77.64　+0.73%）
独DAX　 24702.24（+547.77　+2.27%）
仏CAC40　 8425.13（+162.43　+1.97%）

米国債利回り
2年債　 　3.698（-0.076）
10年債　 　4.242（-0.069）
30年債　 　4.880（-0.053）
期待インフレ率　 　2.363（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.960（-0.072）
英　国　　4.762（-0.085）
カナダ　　3.442（-0.061）
豪　州　　4.995（+0.040）
日　本　　2.411（+0.008）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.63（-10.06　-10.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4878.10（+69.80　+1.45%）

ビットコイン（ドル）
77554.38（+2314.58　+3.08%）
（円建・参考値）
1230万0125円（+367092　+3.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ