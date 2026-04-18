ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は８６９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は８６９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間16:02）（日本時間05:02）
ダウ平均 49447.92（+869.20 +1.79%）
ナスダック 24468.48（+365.78 +1.52%）
CME日経平均先物 59835（大証終比：+1035 +1.73%）
欧州株式17日終値
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.698（-0.076）
10年債 4.242（-0.069）
30年債 4.880（-0.053）
期待インフレ率 2.363（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.442（-0.061）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.63（-10.06 -10.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4878.10（+69.80 +1.45%）
ビットコイン（ドル）
77554.38（+2314.58 +3.08%）
（円建・参考値）
1230万0125円（+367092 +3.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式17日（NY時間16:02）（日本時間05:02）
ダウ平均 49447.92（+869.20 +1.79%）
ナスダック 24468.48（+365.78 +1.52%）
CME日経平均先物 59835（大証終比：+1035 +1.73%）
欧州株式17日終値
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.698（-0.076）
10年債 4.242（-0.069）
30年債 4.880（-0.053）
期待インフレ率 2.363（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.442（-0.061）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.63（-10.06 -10.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4878.10（+69.80 +1.45%）
ビットコイン（ドル）
77554.38（+2314.58 +3.08%）
（円建・参考値）
1230万0125円（+367092 +3.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ