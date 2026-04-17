白井市に国内最大級のデータセンター計画、ＮＴＴが発表…「ＤＣ銀座」印西市に隣接し建設相次ぐ

ＮＴＴは１７日、千葉県白井市に国内最大級のデータセンター（ＤＣ）を整備すると発表した。

ＤＣの規模を示す受電容量は一般家庭５万世帯分に相当する２００メガ・ワットに上る。完成したＤＣは米国の大手ＩＴ企業などに貸し出し、主に生成ＡＩ（人工知能）サービスの開発・提供拠点として利用される見通しだ。

ＮＴＴは現在、東京電力と共同で白井市内に５０メガ・ワットのＤＣを建設中で、２０２７年４月の稼働開始を見込んでいる。この近隣に今回、ＮＴＴ単独で、更に２００メガ・ワット分を整備する。３０年以降、順次稼働を開始する計画だ。

生成ＡＩの普及に伴い、ＤＣへの需要が高まっていることから整備を決めた。投資額は非公表としている。ＮＴＴは国内の通信事業が頭打ちとなりつつある中、ＤＣを新たな成長領域と位置づける。ソフトバンクやＫＤＤＩ、米マイクロソフトなども国内で大規模ＤＣの整備を進めている。

白井市は「ＤＣ銀座」と呼ばれる千葉県印西市に隣接し、ＤＣの建設が相次ぐ。地盤が強固な高台にあり、地震や水害などのリスクが低いことや、都心に近くデータ処理の際の遅延が少ないことなどが背景にある。