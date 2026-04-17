大谷翔平の“投手専念”は今後も続けるべき？　元MLB戦士が力説「上手く相手を選べるならサイ・ヤング賞とMVPの両方いける」

投手のみで異彩を放った大谷(C)Getty Images

普段とは異なるマウンドだった。現地時間4月15日に行われたメッツ戦で、大谷翔平（ドジャース）は先発登板をしたのだが、指名打者としては出場せず。エンゼルス時代の2021年5月28日のアスレチックス戦以来5年ぶりとなる「投手のみ」での仕事に集中した。

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むしろ、メジャーリーグで「唯一無二」と評される投打同時出場を、当たり前のようにこなしてきたこれまでがありえないのだが、それでも大谷の「投手専念」は小さくない話題となった。

キッカケは13日のメッツ戦で受けた死球の影響を考慮した、首脳陣の決断によるものだった。それでも「チームとしてもいい戦略」と首脳陣の考えを意気に感じた本人は、ピッチングに集中。5回に失点を喫して連続自責点0の日本人投手最高記録は「32回2／3」でストップしたが、6回（95球）を投げ、被安打2、10奪三振、1失点と先発の役割を全うした。

投手だけに専念すれば、敵将が「何もできなかった」（カルロス・メンドーサ監督談）と漏らすほどの快投を見せる。まさに「投手・大谷」の真価が発揮された一戦だった。