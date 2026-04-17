3月23日から行方不明になっていた京都府南丹市に住む安達結希さん。4月13日に市内の山林で遺体で発見され、15日からは、死体遺棄の容疑で結希さんの自宅に家宅捜索と任意の事情聴取が開始。16日の0時過ぎ、結希さんの父親である安達優季容疑者が逮捕された。

【写真】慌てる様子もなく…結希さんの父が配った“捜索チラシ”

新事実が判明で見えてくる“全容”

「行方不明になった日、父親は結希さんを“小学校まで送り届けた”と証言していましたが、周囲の防犯カメラに結希さんの姿はなく、目撃情報も全くなし。警察は当初から父親の証言が不自然だと睨んでいたそうです。

ご遺体は小学校から約2キロ離れた山林で発見され、刺し傷などの目立った外傷はなかったとのこと。ご遺体が見つかった当初、死因は“不詳”となっていました」（全国紙社会部記者、以下同）

死因やその動機について、調査が進められている中、4月17日に進展があった。

「父親が逮捕前の調べの中で、“首を絞めて殺した”という趣旨の供述をしていたことがわかりました。

依然として結希さんを学校に送り届けたと主張していますが、警察が車のドライブレコーダー映像を解析したところ、結希さんが行方不明になった3月23日の映像に関して、学校近くまで移動する様子は確認された一方で、一部の映像がなかったことが判明しました」

次々と“新事実”が明らかになり、その全容が見えてきたこの事件。ある捜査関係者は、父親について次のように話す。

「父親のスマートフォンの解析をすると、ドライブレコーダーに関する検索を行っていたことがわかっており、録画の停止やデータ削除の方法を調べていた可能性があります。

結希さんの遺体が見つかったのも、父親のスマートフォンの位置情報履歴が大きな要因でした。遺体が発見される前、結希さんのランドセルや靴が見つかりましたが、これについても遺体発見を遅らせる意図があった可能性が指摘されています。最後まで自首をせず、逃げ切ろうとしていた魂胆には辟易しますね」

保護者は学校に「アホな質問するな」

京都府南丹市は人口約3万人で、結希さんが住む園部町は市の中心部にあたる。緑豊かな自然に囲まれたのどかな町は、今回の事件の影響で一気に物々しい雰囲気に包まれた。

「父親が“怪しい”という話は行方不明当初から話題になっていて、やっぱり父親だったんだという感じですね。結希くんとはあまり良好な関係性ではなかったと聞いたことがありますが、そこまでするなんて……。残念でなりません」（近隣住民）

また別の近隣住民は、結希さんが通う小学校の“ある対応”が物議を醸していると話す。

「学校に通う子どもの保護者に対して、“この事件で子どもさんはショックを受けていますか?”という内容のアンケート調査があったそうです。保護者たちは“ショックがあるに決まっているやろ！アホな質問するな”と憤慨しているみたいですよ」

町が平穏を取り戻すのは、いつになるのだろうか――。