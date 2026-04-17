IVEが5月27日にリリースする日本4th EP『LUCID DREAM』の収録曲「JIGSAW」が、7月3日よりスタートするドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（テレビ東京系）の主題歌に起用される。

（関連：【映像あり】IVE、主題歌を担当するドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』へのコメント動画）

本ドラマは、ホラー漫画家 伊藤潤二の傑作選をオムニバス形式で実写ドラマ化したもの。ドラマのために制作された日本語オリジナルの「JIGSAW」は、作品の雰囲気に合ったミステリアスな一曲となっている。

また、本EPの期間生産限定盤は、伊藤潤二がIVEのメンバーとIVEの公式キャラクター“MINIVE（ミニブ）”を特別に描き下ろしたジャケットとなり、封入特典のフォトカードも伊藤潤二描き下ろし仕様となる。

なおIVEは、2度目となるワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を韓国を皮切りにスタート。4月18日、19日の2日間にわたり京セラドーム大阪公演を開催し、6月24日には東京ドーム公演を控えている。

・IVE コメント

Q、楽曲を楽しみにされている皆さんへのメッセージ

ユジン：DIVEのみなさん、たくさん聴いてください！ありがとう！

ガウル：今回私たち頑張ってレコーディングしたので、たくさん聴いてもらえると嬉しいです！

レイ：伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください！

ウォニョン：たくさん聴いてくださいね！

リズ：私たちの新曲、たくさん聴いてもらいたいですし、日本のアルバムも発売されますので、（それも）気に入ってもらえたら嬉しいです。

イソ：DIVEの皆さん、私たちの新曲たくさん聴いてくださいね！頑張ってレコーディングしました！

（文＝リアルサウンド編集部）