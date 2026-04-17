インスタグラムで報告

女子ゴルファーの都玲華（大東建託）は14日、株式会社シュテルン世田谷とサポート契約を結んだことを、自身のインスタグラムで報告した。800万円を超える高級車ベンツと並んで微笑む1枚に反響が寄せられている。

真っ白なベンツのSUV「GLC」の横で、巨大なレプリカキーと花束を抱えて微笑む都。車の後ろの大型スクリーンには「都玲華選手 納車おめでとうございます」の文字も表示されていた。これからのツアー転戦における心強い“新相棒”となりそうだ。

都は、実際の画像とともに「この度株式会社シュテルン世田谷様にサポートをいただくこととなり、大変嬉しく思っております」と記して感謝。「このカッコイイ（かわいい）車両でトーナメント会場に通えることが楽しみです」と喜んだ。

メルセデス・ベンツの日本公式サイトによると、メーカー希望小売価格829万円からの一台。ファンからは「これからは、ベンツでコース入りですね。カッコいい」「玲華さんGLCベンツ乗って頑張って」「身体の負担なく快適に移動できそうですね」「おおっ、カッコイイ」「GLCお似合いですね」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）