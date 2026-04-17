「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在で三菱重工業<7011.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



１７日の東証プライム市場で三菱重が反落。防衛関連のトップ銘柄として人気化し３月２日には５２０８円の最高値をつけた。その後は高値圏での一進一退が続く。防衛に加え航空宇宙、ガスタービンなどで高実績を持つエネルギーなど複数の有力テーマに乗る。２６年３月期業績は上振れ着地も期待され、２７年３月期も最高益更新が見込まれている。ただ、米国とイランによる和平協議への期待が膨らむなか、防衛関連株にはいったん利益確定売りも優勢となっている様子だ。



出所：MINKABU PRESS