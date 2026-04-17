Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2

やっぱ初物は作るの難しそう。

「iPhone Fold」とか「iPhone Ultra」という名前になるのでは？ と噂されているApple（アップル）が開発を進めているらしい、折りたたみiPhone。

Apple初の折りたたみ端末とあって、世界中から期待が集まっていますが、どうやらそこまで順調ではない模様。台湾DigiTimesの報道によると、生産が1〜2か月ほど遅れているそうな。おぉう…結構な遅延ですね…。

【噂まとめ】今年9月に登場しそう。iPhone Foldのすべて（4/14 更新）

しかしゴール（発売）は動かさない。予想できる未来は…

この生産遅延に対して、日経アジアは2027年まで延期される可能性を示唆していますが、Bloombergのマーク・ガーマン記者は、9月にiPhone 18 Proと同時発売を予想しています。

どっちが本当なのか？はわかりませんが、2026年の9月という発売スケジュールは動かさないと仮定したら、発売日にまでに用意できる台数が極端に減る可能性あり。

つまり極レアiPhoneになります。

もしかしたら予約注文開始から数分で初回出荷分が狩り尽くされるかもしれませんね…。

ただ、かなり高額なスマホとなると予想されているので、市場全体としてのニーズも他のiPhoneよりは控えめなはず。そこを考えると多少品薄が続くくらいで落ち着く可能性もあり、実際発売されてみないとなんとも…ですかねー。

リアルな話、皆さんの中で「狙っているよ！」という方どのくらいいます？

【こちらもおすすめ】Apple iPhone 17e 256GB 99,800円 Amazonで見る PR PR

Source: MacRumors, DigiTimes, Bloomberg, 日経アジア