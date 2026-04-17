今回は、音信不通になった夫の単身赴任先に行った結果についてのエピソードを紹介します。

LINEも電話も連絡がつかず…

「夫が3か月前に単身赴任になりましたが、夫はあまり連絡をしてきません。ただ忙しいから仕方ないかなと思っていたんです。

そんなある日、夫と音信不通になりました。LINEも電話も連絡がつかず、夫の職場に電話しても『体調不良で休んでいる』とのこと。そこで心配になった私は、夫の単身赴任先に行ってみることにしたんです。

ただ夫の住むアパートはものすごく散らかっていて、誰もおらず……。高級ワインやらプラモデルがたくさんあり、キャバクラの領収書も散乱していました。本当に体調不良なのか怪しく思い、『一体何してるの……？』とモヤモヤしていたところ、釣り道具を持った夫が帰宅しました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 夫は単身赴任先で羽を伸ばし、ワインやプラモデル、釣りなどの趣味やキャバクラ通いにはまり、相当散財している様子だったとのことです。妻としては許せませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。