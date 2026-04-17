サマソニ、第6弾出演者発表 HANA、YUKIほか、「PACIFIC STAGE」ヘッドライナーも決定
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の第6弾アーティストが発表された。
【画像】第6弾出演者発表、『SUMMER SONIC 2026』（大阪）
東京8月14日（金）には、「PACIFIC STAGE」のヘッドライナーとしてMAN WITH A MISSIONの出演が決定。圧倒的なライブパフォーマンスと揺るぎない存在感で国内外の支持を集め続ける彼らが、サマソニのステージに大きな熱をもたらす。
あわせて同日には、韓国R&B/オルタナティブシーンを代表するDEAN & TABBER、凄まじい熱量とスリリングな展開で観る者を引き込むFear, and Loathing in Las Vegas、ラウドかつエモーショナルな表現で独自の立ち位置を築くPassCode、そしてハードコアを得意とする韓国若手バンドのホープXdinary Heroesの出演も決定した。
さらに、東京8月15日（土）、大阪8月16日（日）に鮮烈な個性とで急速に支持を広げるHANAが登場、DEAN & TABBER、Xdinary Heroesは大阪8月16日（日）も出演する。
そして、東京8月16日（日）、大阪8月14日（金）には、ファンに長く愛され続けるYUKIが登場。さらに韓国からは国民的兄妹デュオとして幅広い支持を集めるAKMU、フレッシュな魅力で新世代を代表するTWSの出演が決定。加えて東京8月16日（日）には、深い言葉と強い世界観で聴き手の心を揺さぶり続けるamazarashiも登場する。
【画像】第6弾出演者発表、『SUMMER SONIC 2026』（大阪）
東京8月14日（金）には、「PACIFIC STAGE」のヘッドライナーとしてMAN WITH A MISSIONの出演が決定。圧倒的なライブパフォーマンスと揺るぎない存在感で国内外の支持を集め続ける彼らが、サマソニのステージに大きな熱をもたらす。
さらに、東京8月15日（土）、大阪8月16日（日）に鮮烈な個性とで急速に支持を広げるHANAが登場、DEAN & TABBER、Xdinary Heroesは大阪8月16日（日）も出演する。
そして、東京8月16日（日）、大阪8月14日（金）には、ファンに長く愛され続けるYUKIが登場。さらに韓国からは国民的兄妹デュオとして幅広い支持を集めるAKMU、フレッシュな魅力で新世代を代表するTWSの出演が決定。加えて東京8月16日（日）には、深い言葉と強い世界観で聴き手の心を揺さぶり続けるamazarashiも登場する。