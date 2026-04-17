宮舘涼太の金曜『ZIP!』オフショットに「阿部ちゃんと共演だ」とファン歓喜！阿部亮平の明太クリームしみしみパンを頬張る姿も公開

【写真＆動画】宮舘涼太の金曜『ZIP!』オフショット＆阿部亮平と綾瀬はるかのオフショット＆阿部亮平のもぐもぐムービー

日本テレビ系『ZIP!』公式SNSが、4月17日の放送に出演したSnow Manの宮舘涼太と関根勤・関根麻里とのオフショットを公開した。

ほか投稿には、金曜レギュラーパーソナリティの阿部亮平と、番組に生出演した綾瀬はるかとのツーショットや、阿部が“人気背徳パン”を巡る企画「クイズ一問だけ！」の動画も公開されている。

■キャメル色のスーツ姿の阿部が綾瀬はるかと並ぶオフショットも公開

公開されたオフショットで宮舘はリボンタイをあわせた金＆黒の華やかスーツ姿。関根勤・関根麻里と笑顔で両手を差し出す『ZIP!』ポーズを決めている。

宮舘が出演したのは、阿部がレギュラーパーソナリティを務める金曜ということで、「阿部ちゃんと共演だ」「阿部ちゃんのリアクションが楽しみ」といったファンの声が続々と到着。

また「クイズ一問だけ！」コーナーの動画では、阿部が日本テレビの北脇太基アナウンサーと共に元気にタイトルコールすると、“とろける明太フランスパン”の山盛り明太ソースに「うわわわわ！」と歓声。大きな口を開けてもぐっと食べて、「明太クリームがしみしみ！」とうれしそうに感想を語っている。「最高！おいしい」という笑顔のアップも見られる、もぐもぐシーンが続々と現れる動画。

コメント欄には「阿部ちゃんのおいしそうな顔を見られて幸せ」「豪快に食べてておいしそう」「テンション高めで声が裏返っててかわいい」「爽やかコーデにキュン」「北脇アナとのコンビ大好き」などといった声が続々と到着している。

番組放送中には、キャメル色のスーツ姿の阿部と、この日番組に生出演した綾瀬はるかとが並んで『ZIP!』ポーズするツーショットも公開されている。

■宮舘＆関根親子と『ZIP!』オフショット

■阿部と綾瀬の『ZIP!』ポーズ

■阿部が“人気背徳パン”を巡る企画「クイズ一問だけ！」動画