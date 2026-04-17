「まじかよ」「ショックだ」元アーセナルGKが悲劇的な事故で他界、突然の訃報にファン絶句「信じられない」「胸が痛む」
４月16日、サッカー界に悲しい一報が飛び込んできた。
アーセナルやユベントス、アウクスブルクなどでプレーした元オーストリア代表GKのアレクサンダー・マニンガーさんが同日、交通事故で帰らぬ人となったのだ。
英公共放送『BBC』によれば、マニンガーさんが運転する車が、ザルツブルク近郊の踏切で列車に衝突。救急隊によって蘇生措置が施されたものの、手遅れだったという。
古巣のアーセナルは、「アーセナルの全員が、元ゴールキーパーのマニンガーの悲劇的な死に衝撃を受け、深く悲しんでいます。この大変悲しい時期に、彼の家族や愛する方々に心からお悔やみ申し上げます」とXに投稿した。
突然の訃報に、サッカーファンからは次のような驚きと悲しみの声が上がっている。
「まじかよ」
「胸が痛むね...」
「うわぁ、ショックだ」
「交通事故死とは...。悲しいニュースだな」
「ついこの前まで現役だったような気がするな」
「衝撃すぎた」
「信じられないニュースだわ」
「好きやったなぁ 安らかに」
「ご冥福をお祈りいたします」
サッカーファンはその雄姿を忘れないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
アーセナルやユベントス、アウクスブルクなどでプレーした元オーストリア代表GKのアレクサンダー・マニンガーさんが同日、交通事故で帰らぬ人となったのだ。
英公共放送『BBC』によれば、マニンガーさんが運転する車が、ザルツブルク近郊の踏切で列車に衝突。救急隊によって蘇生措置が施されたものの、手遅れだったという。
古巣のアーセナルは、「アーセナルの全員が、元ゴールキーパーのマニンガーの悲劇的な死に衝撃を受け、深く悲しんでいます。この大変悲しい時期に、彼の家族や愛する方々に心からお悔やみ申し上げます」とXに投稿した。
突然の訃報に、サッカーファンからは次のような驚きと悲しみの声が上がっている。
「まじかよ」
「胸が痛むね...」
「うわぁ、ショックだ」
「交通事故死とは...。悲しいニュースだな」
「ついこの前まで現役だったような気がするな」
「衝撃すぎた」
「信じられないニュースだわ」
「好きやったなぁ 安らかに」
「ご冥福をお祈りいたします」
サッカーファンはその雄姿を忘れないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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