京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）に住むチョ・ウォンジンさん（62）は、韓国国内のある航空会社で34年間勤務し、一昨年に定年退職した。その後、生活費を稼ぐために各種求職プラットフォームを丁寧に探し、200カ所以上に履歴書を送ったが、結果はすべて書類選考で脱落した。チョさんは「海外勤務の経験のおかげで英語と中国語が可能で、退職後は教育機関でフォトショップや動画編集技術まで身につけた」とし、「しかし、年齢のせいで毎回『入口カット』（最初の段階で脱落）され、面接すら受けられなかった」と語った。

そのようにして1年以上迷走した末、最近になってようやく知人の紹介を通じて観光バスの運転手として就職が決まった。チョさんは「仕事を休んでいた時は憂鬱感がひどかった」とし、「今は毎日やるべきことがあって楽しい。将来はキャリアをさらに生かせる旅行ガイドとして働きながら、YouTube（ユーチューブ）チャンネルも運営するのが目標」と話した。

チョさんのように、引退後も働き続けることを希望する「ヤングシックスティ（Young Sixty）」が労働市場で急速に増えている。ヤングシックスティとは、過去とは異なり健康で社会参加にも積極的な60代を称する表現だ。第2次ベビーブーム世代（1964〜1974年生まれ）が引退年齢に突入し、その存在感が際立っている。韓国の経済成長が本格化した時期に育った彼らは、以前の世代に比べて高い教育水準とデジタル機器の活用能力を背景に、勤労意欲も強い。

実際にヤングシックスティの勤労活動は、若者層を圧倒する水準だ。16日、国家データ処によると、先月の60代の雇用率は59．5％で、20代（58．7％）を追い抜いた。雇用率とは、該当する年齢の全人口のうち就業者が占める割合を意味する。通常、経済活動が活発な20代の雇用率が60代より高く現れるのが一般的だが、この流れが逆転した。

昨年9月にも60代の雇用率（61．1％）が20代（60．7％）を2020年以降4年ぶりに初めて逆転した後、3カ月連続で60代が高い流れが続いたこともある。昨年12月から今年2月までは20代が高かったが、先月60代が再び追い抜いた。「20・60代の雇用率逆転」の常態化が予告された格好だ。

働くヤングシックスティの登場は、少子高齢化で今後急騰する扶養負担を軽減するという点で肯定的な側面がある。韓国の生産年齢人口（15〜64歳）は2019年に3762万人でピークに達した後、減少に転じ、2060年には2069万人まで急減する見通しだ。こうした中で退職した中高年層が雇用を維持すれば、労働人口の減少速度を遅らせることができる。韓国銀行の報告書によると、第2次ベビーブーマーが引退年齢に突入する2024〜2034年の間、前年比の年間経済成長率は平均0．38ポイント減少すると推定されるが、60代の雇用率が上昇すれば、下落幅を0．14〜0．22ポイント減らすことができると試算された。