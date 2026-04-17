分析化学の国際発表機会！ JAIMARSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistr
記事ポイント分析化学の国際会議が9月に開催ポスターセッションの募集を開始渡航助成金制度も用意
RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は、分析化学と分析技術の最新テーマを発信する国際シンポジウムです。
RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は、JASIS 2026会場の幕張メッセ国際会議場で9月3日と4日に開催します。
ポスターセッションはオンライン登録の受付を始めています。
JAIMA「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026」
開催日：2026年9月3日(木)・4日(金)会場：幕張メッセ 国際会議場 2階 国際会議室テーマ：Computational Techniques in Analytical Chemistry内容：分析化学・分析技術に関するポスター発表申込方法：公式サイトよりオンライン登録
RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は、英国王立化学会と日本分析機器工業会が企画と運営を担う国際シンポジウムです。
RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は、2011年から続く開催実績を持ち、分析化学分野の研究発表の場として活用できます。
Computational Techniques in Analytical Chemistryは、2026年の主題として招待講演と一般公募のポスターセッションを通じて扱います。
募集概要
募集内容：分析化学・分析技術に関するポスター発表登録先：RSC-JAIMA Symposium 2026サイト追加手続き：JASIS 2026の事前来場登録が別途必要JASIS 2026事前来場登録受付：7月上旬開始予定
ポスターセッションは、分析化学や分析技術に関する研究成果を来場者へ直接伝えられる発表形式です。
JASIS 2026の事前来場登録は、ポスターセッション登録とは別に必要です。
登録日程
早期通知希望者の登録締切：6月1日(月)早期通知希望者の要旨提出締切：6月1日(月)通常登録の締切：7月3日(金)通常登録の要旨提出締切：7月3日(金)採択者のフラッシュプレゼンテーション資料提出期限：8月20日(木)
登録日程は、ビザ申請や渡航準備が必要な参加者向けに早期締切を設けています。
フラッシュプレゼンテーション資料は、採択後の発表準備として8月20日までに提出します。
渡航助成金
海外からの若手研究者：50,000円日本在住の留学生：20,000円応募締切：5月15日(金)選考結果通知：5月25日(月)申請方法：ポスター要旨提出時に同時申請提出先：rsc_jaima@ml.jaima.or.jp
JAIMA TRAVEL GRANTは、海外からの若手研究者と日本在住の留学生の参加を支える制度です。
渡航助成金は、提出した要旨をもとに選考委員会が審査します。
主催・オーガナイザー
主催：一般社団法人日本分析機器工業会、一般社団法人日本科学機器協会オーガナイザー：久本秀明(RSC アナリスト・アソシエイトエディター／大阪公立大学 教授)オーガナイザー：ダニエル・チッテリオ(RSC フェロー／慶應義塾大学 教授)
主催団体は、分析機器と科学機器の業界を支える2団体です。
オーガナイザーは、分析化学分野で研究と国際発信を担う専門家が務めます。
RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は、研究発表と国際交流の機会をまとめて得られる場です。
ポスターセッションは、研究内容を発信したい参加者に向けて応募の窓口を開いています。
渡航助成金制度は、対象となる参加者の準備を後押しします。
RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026の紹介でした。
よくある質問
Q. RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026はいつ開催しますか？
A. RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026は2026年9月3日(木)と4日(金)に開催します。
Q. ポスターセッションはどこから申し込みますか？
A. ポスターセッションはRSC-JAIMA Symposium 2026の公式サイトからオンライン登録します。
Q. 渡航助成金は誰が申請できますか？
A. 渡航助成金は海外からの若手研究者と日本在住の留学生が申請できます。
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