球場芝生で味わう夜の開放感！ ACTIVE ICON「JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026」

記事ポイント 神宮球場のグラウンドで参加無料のナイトヨガイベントが全10回開催されます。神宮外苑を楽しむノルディックウォーキング講座も各回限定で実施予定です。初心者や外国人も参加しやすいプログラムとバイリンガルエリアが用意されます。 神宮球場のグラウンドで参加無料のナイトヨガイベントが全10回開催されます。神宮外苑を楽しむノルディックウォーキング講座も各回限定で実施予定です。初心者や外国人も参加しやすいプログラムとバイリンガルエリアが用意されます。

JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は、神宮球場のグラウンドで楽しめる大規模ヨガイベントです。

JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は、10周年を迎える2026年シーズンを5月25日から全10回予定で開催します。

JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は、全国から招くトップインストラクターによる特別なレッスンを夜の球場で体験できます。

ACTIVE ICON「JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026」

開催期間：2026年5月25日(月)から全10回予定開催場所：明治神宮野球場グラウンド開催時間：19:30〜20:30入場開始：19:00参加費：無料参加資格：18歳以上で健康な方参加方法：事前入場登録のうえ参加中止案内：雨天、荒天時はFacebook・Instagramで案内

ACTIVE ICONは、毎回2,000人規模が集まる人気イベントとして神宮球場を舞台に開催します。

ACTIVE ICONは、ウェルビーイングをテーマに健康経営や健康寿命につながる取り組みとして展開します。

ACTIVE ICONは、10周年の節目に全国で活躍するインストラクターとの連携を強化します。

参加しやすさ

STADIUM NIGHT YOGAは、参加無料で初めての方でも楽しみやすいプログラムを用意します。

STADIUM NIGHT YOGAは、老若男女が参加しやすい内容に加えて外国人向けのバイリンガルエリアも設けます。

活動コンセプト

ACTIVE ICONは、現代のライフスタイルに合わせた健康的なアクティビティを気軽に楽しめる形で提供します。

ACTIVE ICONは、ヨガをはじめ各業界や行政、団体、企業と協力しながら暮らしを豊かにする活動を進めます。

開催日程

5月25日(月)：高橋 円香6月15日(月)：吉本 憲太郎6月25日(木)：堀河 一美7月12日(日)：宮分 恋佳7月28日(火)：優希 しおん8月3日(月)：内田 恭子8月10日(月)：鈴木 一平8月28日(金)：舞名 里音9月9日(水)：鈴木 伸枝9月19日(土)：土屋 江里子

JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は、春から初秋まで多彩なインストラクターによるレッスンを楽しめます。

各開催日は、神宮球場ならではの開放感のある空間で特別なヨガ体験を提供します。

参加時のポイント

各回ではヨガ開始前に限定15名程度のノルディックウォーキング講座を1時間程度実施予定18歳未満と見学目的の入場は不可ヒールなど人工芝を傷つける靴は入場時に脱ぐ必要あり更衣室なし飲食不可、水のみ持ち込み可ドローン飛行とLIVE配信は不可インストラクターやイベント時間は変更の可能性ありピアスやヘアピンなど小物類は自己管理が必要公式ホームページ（日本語版）：http://www.active-icon.com/公式ホームページ（英語版）：https://www.active-icon.com/en/Facebook：https://www.facebook.com/activeicon/

ノルディックウォーキング講座は、ヨガの前に神宮外苑の時間も楽しみたい方にうれしい内容です。

事前登録制の運営は、参加を検討しやすいシンプルな仕組みです。

JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は、都心で特別感のある夜の運動時間を過ごしたい方にぴったりです。

ACTIVE ICONは、無料で参加できる開かれた場として幅広い来場者を迎えます。

神宮球場で楽しむJINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026の紹介でした。

よくある質問

Q. JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026の参加費はいくらですか？

A. JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026の参加費は無料です。

Q. JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は誰でも参加できますか？

A. JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は18歳以上で健康な方が事前入場登録のうえ参加できます。

Q. JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026が中止になる場合の確認方法はありますか？

A. JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は雨天や荒天で中止となる場合があり、FacebookやInstagramで案内されます。

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