認定で見える支援力！ 双日テックイノベーション「Cloud Security」Specialization

記事ポイント 双日テックイノベーションが「Cloud Security」Specializationを取得Microsoft Azure移行から運用支援までの実績が評価安全なクラウド環境づくりを支える関連サービスを展開 双日テックイノベーションが「Cloud Security」Specializationを取得Microsoft Azure移行から運用支援までの実績が評価安全なクラウド環境づくりを支える関連サービスを展開

双日テックイノベーションは、MicrosoftがSolution Partnerに授与する「Cloud Security」Specializationを取得しています。

双日テックイノベーションは、Microsoft Azureの移行やセキュリティ強化を支える実績が評価されています。

双日テックイノベーションは、安全なクラウド環境を支える総合的な支援内容をわかりやすく示しています。

双日テックイノベーション「Cloud Security」Specialization

取得内容：Microsoft「Cloud Security」Specialization発表日：2026年4月14日会社名：双日テックイノベーション株式会社所在地：東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル（受付6F）

双日テックイノベーションは、Cloud Securityのワークロード構築に必要なプリセールスから設計、検証支援、環境構築、移行、運用支援までの提供体制を評価されています。

双日テックイノベーションは、Microsoft Securityを活用したセキュリティ強化の支援実績をもとに、より質の高いクラウド支援サービスを展開します。

評価ポイント

評価内容：幅広い顧客へのICT支援実績評価内容：日本市場向けの高品質なICT提供体制評価内容：Azure移行初期段階からの要件定義と効果測定評価内容：Azureセキュリティ強化の活用事例評価内容：Top Partner Engineer Award受賞者による提案力

双日テックイノベーションは、エンタープライズ企業から通信事業者まで幅広い顧客を支えてきた経験を強みとしています。

双日テックイノベーションは、ICTインフラからアプリケーション、グローバル展開まで対応できる体制で、企業のクラウド活用を後押しします。

関連サービス

双日テックイノベーションは、Azure移行だけでなく、セキュリティ、ネットワーク、仮想デスクトップ、データ活用まで一体で支えるサービスを展開しています。

双日テックイノベーションは、インフラ基盤の整備とあわせてデータ&AI基盤構築にも取り組み、企業の業務変革を支えます。

取り組みと今後

公開情報：スペシャルインタビュー記事あり今後の展開：本Specializationを活用したイベントやキャンペーンを実施今後の展開：セキュリティを含めた総合的なインフラ構築を支援

双日テックイノベーションは、受賞者による取り組みやインフラセキュリティ提案を紹介するインタビューも公開しています。

双日テックイノベーションは、Specializationの取得を活かしながら、安全性と使いやすさを両立したクラウド環境づくりを進めます。

双日テックイノベーションは、Azure活用の実績と専門性をまとめて確認しやすい発表です。

双日テックイノベーションは、クラウド移行から運用まで任せたい企業にとって検討材料になる内容です。

双日テックイノベーションは、企業の安全なIT基盤づくりを支える認定取得の紹介でした。

よくある質問

Q. 双日テックイノベーションが取得した認定は何ですか？

A. 双日テックイノベーションが取得した認定は、MicrosoftがSolution Partnerに授与する「Cloud Security」Specializationです。

Q. 双日テックイノベーションはどのような支援を行いますか？

A. 双日テックイノベーションは、Microsoft Azure移行の提案、要件定義、設計、構築、移行後の運用支援まで一貫して行います。

Q. 双日テックイノベーションの関連サービスには何がありますか？

A. 双日テックイノベーションは、Azure移行サービス、インフラセキュリティ強化サービス、VDI導入支援、ネットワーク構築、企業データ連携や分析サービスを展開しています。

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