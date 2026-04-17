牛肉100％でリッチに！ジューシーな『基本のビーフハンバーグ』失敗なしプロのコツ
火の通し方を間違えると、肉汁が流れ出て、仕上がりの食感もわるくなる「ビーフハンバーグ」。そこでご紹介するのが、フライパン一つで手軽に作れるのに、まるでオーブンでじっくり火を通したようなジューシーな食感に仕上がるとっておきのコツ。
【必ずおいしく！ のコツ】
ハンバーグの両面を焼いたら
アルミホイルに包んで蒸し焼きにし、
中心までゆっくり、しっかり火を通します。
両面を焼き固めたハンバーグはアルミホイルで包み、フライパンに戻し入れて蒸し焼きにします。アルミホイルで包むことで、中心部までゆっくり確実に火が入り、肉汁も閉じこめられて、ジューシーに仕上がります。
基本の『ビーフハンバーグ』のレシピ
材料（2人分）
牛ひき肉……300g
玉ねぎ（小）……1個（約150g）
卵……1個
バター……5g
〈A〉
小麦粉……大さじ1
ナツメッグ……小さじ1/3
塩……小さじ1/3
〈B〉
水…大さじ3
トマトケチャップ……大さじ2
中濃ソース……大さじ2
砂糖……小さじ1
洋風スープの素（顆粒）……小さじ1
バター……10g
〈つけ合わせ〉
トマト……1/2個
フリルレタスの葉……2枚
作り方
あめ色玉ねぎを作る。玉ねぎはみじん切りにする。フライパンにバターを入れて中火で溶かし、玉ねぎを入れる。上下を返すようにときどき混ぜながら、10〜15分炒める。濃い茶色になったら火を止めてさます。トマトはへたを取り、4等分のくし形に切る。レタスは食べやすくちぎる。
ボールにひき肉、卵、（1）の玉ねぎとAを入れ、手で練り混ぜる。
全体がなじみ、粘りが出たらたねを2等分して丸くまとめ、1つずつ両手でキャッチボールをするようにたねを投げつけて空気を抜く。小判形にまとめて中心をくぼませ、直径20cmのフライパンに並べ入れる。
（3）のフライパンを弱めの中火にかけ、ふたをして3分ほど蒸し焼きにする。肉から脂が出てこない場合はサラダ油小さじ1程度（分量外）を回し入れ、上下を返す。再びふたをして3分ほど蒸し焼きにして火を止める。
30cm四方に切ったアルミホイルを2枚用意し、（4）のハンバーグを1個ずつ包む。（4）のフライパンの汚れを拭き、閉じ目を下にしてに戻し入れ、再びふたをして弱めの中火で4分ほど蒸し焼きにする。アルミホイルをはずし、中心に竹串を刺して、透明な肉汁が出てきたら焼き上がり。ハンバーグを器に盛る。
ソースを作る。（5）のフライパンにBを入れ、中火にかける。木べらなどでフライパンの底をこそげながら煮つめ、かるくとろみがついたらハンバーグにかけて、トマトとレタスを添える。