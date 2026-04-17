牛肉100％でリッチに！ジューシーな『基本のビーフハンバーグ』失敗なしプロのコツ

火の通し方を間違えると、肉汁が流れ出て、仕上がりの食感もわるくなる「ビーフハンバーグ」。そこでご紹介するのが、フライパン一つで手軽に作れるのに、まるでオーブンでじっくり火を通したようなジューシーな食感に仕上がるとっておきのコツ。

【必ずおいしく！ のコツ】

ハンバーグの両面を焼いたら

アルミホイルに包んで蒸し焼きにし、

中心までゆっくり、しっかり火を通します。

両面を焼き固めたハンバーグはアルミホイルで包み、フライパンに戻し入れて蒸し焼きにします。アルミホイルで包むことで、中心部までゆっくり確実に火が入り、肉汁も閉じこめられて、ジューシーに仕上がります。

基本の『ビーフハンバーグ』のレシピ

材料（2人分）

牛ひき肉……300g

玉ねぎ（小）……1個（約150g）

卵……1個

バター……5g



〈A〉

小麦粉……大さじ1

ナツメッグ……小さじ1/3

塩……小さじ1/3



〈B〉

水…大さじ3

トマトケチャップ……大さじ2

中濃ソース……大さじ2

砂糖……小さじ1

洋風スープの素（顆粒）……小さじ1

バター……10g



〈つけ合わせ〉

トマト……1/2個

フリルレタスの葉……2枚

作り方

（1） あめ色玉ねぎを作る。玉ねぎはみじん切りにする。フライパンにバターを入れて中火で溶かし、玉ねぎを入れる。上下を返すようにときどき混ぜながら、10〜15分炒める。濃い茶色になったら火を止めてさます。トマトはへたを取り、4等分のくし形に切る。レタスは食べやすくちぎる。

（2） ボールにひき肉、卵、（1）の玉ねぎとAを入れ、手で練り混ぜる。

（3） 全体がなじみ、粘りが出たらたねを2等分して丸くまとめ、1つずつ両手でキャッチボールをするようにたねを投げつけて空気を抜く。小判形にまとめて中心をくぼませ、直径20cmのフライパンに並べ入れる。

（4） （3）のフライパンを弱めの中火にかけ、ふたをして3分ほど蒸し焼きにする。肉から脂が出てこない場合はサラダ油小さじ1程度（分量外）を回し入れ、上下を返す。再びふたをして3分ほど蒸し焼きにして火を止める。

（5） 30cm四方に切ったアルミホイルを2枚用意し、（4）のハンバーグを1個ずつ包む。（4）のフライパンの汚れを拭き、閉じ目を下にしてに戻し入れ、再びふたをして弱めの中火で4分ほど蒸し焼きにする。アルミホイルをはずし、中心に竹串を刺して、透明な肉汁が出てきたら焼き上がり。ハンバーグを器に盛る。

（6） ソースを作る。（5）のフライパンにBを入れ、中火にかける。木べらなどでフライパンの底をこそげながら煮つめ、かるくとろみがついたらハンバーグにかけて、トマトとレタスを添える。

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