MVP男が結果を出した。チーム初のファイナル進出に向け視界は良好だ。BEAST X・下石戟（協会）が4月16日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。東場で2度の大物手を炸裂させ、白星をゲットした。

【映像】下石、東場で2度の大物手を炸裂！

1試合目に出場した中田花奈（連盟）は3着。そのバトンを受け取った下石が見事に躍動した。当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、下石、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の並びでスタート。東2局、下石が1索・4索で大物手をテンパイ。これを一発で仕留めて、序盤から18000点の特大加点に成功した。

さらに東4局、下石はドラ2・赤3でテンパイ。あっさりとドラをツモって12000点を奪取し、大きくリードを広げた。南2局、3着目の高宮が一万・四万の先制リーチで仕掛けると、そこに2番手の本田が追いつく。すると、本田は發・中・混一色の8000点（供託1000点）をアガって高宮との点差を広げることに成功した。

オーラス1本場、高宮がヤミテンを選択、そこに本田が追いつくと、下石が本田に差し込んで試合終了。今期のMVPが結果を出し、首位のBEAST Xがポイントを伸ばす結果となった。

セミファイナルでようやくの個人初トップ。下石は「3着、箱下のラスときていたので、一安心という感じです」とホッと一息。リポーターに「ここまでの2戦、苦しんだ分なのかというくらいの材料がきていましたか？」と問われると、下石は「大体、赤・赤、ドラもあってね…」と、苦笑いで配牌に恵まれたことを伝えた。

BEAST Xはこの対局がセミファイナルの折り返し。初のファイナル進出に向けて視界は良好だ。最後に「今日もBEAST Xは3着、1着ということでコツコツ（ポイントを）増やせたと思います。半分が終わったんですが、どんどん増やしていくので、引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけると、ファンは「頼りになるなー」「飄々としたイケメンシゲキ」などの声を上げていた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）4万5000点/＋65.0

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）3万2600点/＋12.6

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）1万4900点/▲25.1

4着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）7500点/▲52.5

【4月16日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋405.9（10/20）

2位 EX風林火山 ＋302.3（8/20）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋194.8（10/20）

4位 TEAM雷電 ＋131.2（10/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋85.1（10/20）

6位 赤坂ドリブンズ ▲1.4（8/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）