『スター・ウォーズ』7年ぶり新作映画、ファイナル予告解禁 マンダロリアン＆グローグーの絆に感涙必至
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新ビジュアルが解禁された。5月22日の公開まで約1か月となり、シリーズ7年ぶりの劇場新作への期待が一気に高まっている。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ファイナル予告
『スター・ウォーズ』シリーズは、2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、実に7年ぶりの劇場作品。本作は、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、フォースの力を秘めたグローグーの“親子のような絆”を軸に、新たな物語が描かれる。
舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』の後。帝国崩壊後もなお混沌とする銀河で、マンダロリアンとグローグーが新共和国の依頼を受け、帝国残党の脅威に立ち向かう。
解禁された映像は森の中でグローグーが瞑想をする姿や、帝国の残党に立ち向かう準備をするマンダロリアンの様子から映し出される。そして、あの「帝国のマーチ」が静かに鳴り響く中、武器を取るスノートルーパーやバトルドロイドたち、不気味に佇むハット・ブラザー、ハット・シスターなど、冒頭から「スター・ウォーズ」らしさ全開のシーンが描き出されている。
さらに「スター・ウォーズのテーマ」と共に戦闘機Xウイングが隊列飛行する様子や、出演が大きな話題となっており「反乱軍の希望を受け継ぐ」と語る、大女優シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍お馴染みのパイロットスーツ姿もお披露目。小さな身体のアンゼラ人と、グローグーとの可愛らしいやり取りも映し出されている。
そして、マンダロリアンが乗る宇宙船レイザー・クレストがハイパードライブするシーン、マンダロリアンとグローグーが二足歩行型の戦闘ビークルAT-RTに跨り、巨大な四足歩行型戦闘ビークルAT-ATの足元を駆け抜けていくシーンなど、映画館の大画面で観るべき迫力満載のアクション要素が盛りだくさん。
一方で、本映像の大きな軸となっているのは、2人の関係性の変化だ。帝国残党からグローグーを逃がすため、単身で敵に立ち向かおうとするマンダロリアン。その一方で、グローグーもまた大型ドロイドと戦うマンダロリアンの手助けをするように、小さい身体を活かしドロイドの部品を壊して無力化するなど、“頼れる相棒”へと成長している姿が描かれる。
そして「親は子を守る。そして…子は親を守る」という普遍的な親子の在り方を示すようなマンダロリアンの言葉と共に、グローグーがマンダロリアンらしき手を握る、思わず心を震わせるようなシーンが描かれている。
最後には壮大な本作品のテーマ曲に乗せ、2人が颯爽と敵を倒していく場面や、マンダロリアンの「我らの道」という合言葉とともに、グローグーが暗い洞穴の中から光差す先へ向かおうと立ち上がる、凛々しい後ろ姿も描かれ、2人に待ち受ける新たな運命を予感させる仕上がりだ。
アクションとエモーションが融合した本予告は、シリーズの新たな到達点を感じさせる内容となっており、公開に向けてさらなる盛り上がりを見せそうだ。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ファイナル予告
『スター・ウォーズ』シリーズは、2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、実に7年ぶりの劇場作品。本作は、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、フォースの力を秘めたグローグーの“親子のような絆”を軸に、新たな物語が描かれる。
解禁された映像は森の中でグローグーが瞑想をする姿や、帝国の残党に立ち向かう準備をするマンダロリアンの様子から映し出される。そして、あの「帝国のマーチ」が静かに鳴り響く中、武器を取るスノートルーパーやバトルドロイドたち、不気味に佇むハット・ブラザー、ハット・シスターなど、冒頭から「スター・ウォーズ」らしさ全開のシーンが描き出されている。
さらに「スター・ウォーズのテーマ」と共に戦闘機Xウイングが隊列飛行する様子や、出演が大きな話題となっており「反乱軍の希望を受け継ぐ」と語る、大女優シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍お馴染みのパイロットスーツ姿もお披露目。小さな身体のアンゼラ人と、グローグーとの可愛らしいやり取りも映し出されている。
そして、マンダロリアンが乗る宇宙船レイザー・クレストがハイパードライブするシーン、マンダロリアンとグローグーが二足歩行型の戦闘ビークルAT-RTに跨り、巨大な四足歩行型戦闘ビークルAT-ATの足元を駆け抜けていくシーンなど、映画館の大画面で観るべき迫力満載のアクション要素が盛りだくさん。
一方で、本映像の大きな軸となっているのは、2人の関係性の変化だ。帝国残党からグローグーを逃がすため、単身で敵に立ち向かおうとするマンダロリアン。その一方で、グローグーもまた大型ドロイドと戦うマンダロリアンの手助けをするように、小さい身体を活かしドロイドの部品を壊して無力化するなど、“頼れる相棒”へと成長している姿が描かれる。
そして「親は子を守る。そして…子は親を守る」という普遍的な親子の在り方を示すようなマンダロリアンの言葉と共に、グローグーがマンダロリアンらしき手を握る、思わず心を震わせるようなシーンが描かれている。
最後には壮大な本作品のテーマ曲に乗せ、2人が颯爽と敵を倒していく場面や、マンダロリアンの「我らの道」という合言葉とともに、グローグーが暗い洞穴の中から光差す先へ向かおうと立ち上がる、凛々しい後ろ姿も描かれ、2人に待ち受ける新たな運命を予感させる仕上がりだ。
アクションとエモーションが融合した本予告は、シリーズの新たな到達点を感じさせる内容となっており、公開に向けてさらなる盛り上がりを見せそうだ。