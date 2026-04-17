《1杯320円》激安ラーメンチェーン運営企業の思い…「週刊誌と同じ感覚でラーメンを楽しんでもらいたい」

止まらない物価高が私たちの財布を直撃している。毎日のランチ代も、何気なく食べると簡単に1000円を超えてしまうこともしばしばだ。

そんな中、ラーメン1杯を320円という安さで提供しているのが「博多ラーメン 膳」。福岡県内を中心に6店舗を展開するチェーン店で、その安さもあって店内はいつも賑わっている。

320円ラーメンの実力については前編記事『「1杯320円」「替玉をしても500円以下」…安かろう悪かろうではない、激安ラーメンチェーンの実力』の通りだ。

本稿では、「博多ラーメン 膳」の立ち位置と背景にさらに迫る。

「膳」運営は、あのラーメン店と同じ会社だった

「ラーメン1杯320円」。

東京などでは驚きをもって受け止められる値段だが、福岡市民はそれほど驚かない。実は、福岡には市内を中心に10店舗を展開する「博多ラーメン はかたや」という店があり、こちらはさらに安い290円でラーメンが食べられるのだ。

そのため、SNSなどでも「はかたや」は話題になることも多く、2025年にはNHKの人気番組「ドキュメント72時間」の3日間密着ロケも放送され、認知度がさらに高まった。

320円の「博多ラーメン 膳」は、ともすれば「はかたや」の陰に隠れているようにも見えるが、実はこの二つのチェーンの経営は、どちらも同じ「昭和食品工業株式会社」なのだ。

手軽に楽しめるラーメン業態を運営する同社の澄川誠社長は、以前に現代ビジネスの取材に対し、その信念を次のように話している。

「福岡の人間にとってラーメンは日常食。それが高い値段だと、たまにしか食べられない“特別”なものになってしまいますよね。そのため、安さを大事にしています。今の『週刊少年ジャンプ』がだいたい300円前後ですか。週に一度でも気軽に購入できる週刊誌と同じ感覚でラーメンを楽しんでもらいたいと願っています」

「はかたや」と「膳」、味の違い

そうした澄川社長の思いもあって、福岡に密着して愛されてきた両店。では、どのような違いがあるのか。

まず「はかたや」は、系統でいうならば長浜系に近い。あっさり目のとんこつスープで、サラッと麺が流し込めるようなライトさがある。

一方で「膳」は、もう一段パンチのあるスープが特徴だ。

澄川氏は、「はかたや」に関する取材の中で「ラーメンの味は“バランス”で決まります。例えば、どんなにいい醤油でも、タレに醤油を使いすぎると美味しくなりません。そのバランスをストライクゾーンのどこに落ち着けるかが一番重要で一番難しい」と語っている。

その言葉を借りると、「膳」は「はかたや」に比べ、ど真ん中のストライクゾーンに来ているようなイメージだ。スープとかえしのパンチが十分に効いていて、公式サイトにも「豪快で滑らかなスープ」と表現される通り、しっかりと逞しい味わいがある。

もちろん好みの違いもあるが、筆者の個人的な感覚としては、「はかたや」よりも若い世代に好かれそうなパワーのあるラーメンという印象だ。

また、前編に記載の通り、「膳」には家族連れの客が多い。この点においても、「はかたや」との棲み分けがしっかりできているように感じられる。

「はかたや」は、カウンターのみの店舗もあるなど、ひとり客をメインターゲットに据えているように見える。

一方「膳」では、どの店舗でもテーブル席がしっかりと用意されているのだ。「昭和食品興行株式会社」の本社兼工場の目の前にある箱崎店などは、カウンターはわずか数席で、店舗の多くの部分がテーブル席になっている。

また、「旨辛ラーメン」（390円）や「ニンニクコク味ラーメン」（480円）など、ラーメンのバリエーションも。

さらに、乳幼児用の椅子なども用意され、店としても家族連れを歓迎する姿勢がうかがえる。

以前は280円だった…！

1杯320円はそもそも激安だが、実はこれでも値上げした価格である。

2018年2月までは、驚くべきことに280円で提供されていた。つまり、290円で食べられる「はかたや」よりも安価だったのだ。

以前の取材で、昭和食品工業株式会社の澄川社長は「原価が上がったから売価をあげるというのが間違いです。原価と売価には因果関係はないんですよ。売価は、お客さん（市場）が決めるものなので、原価が上がったからといって売価をあげるのは自分勝手だと私は思います」との持論を展開していた。

そこから考えると、「膳」の40円の値上げは原価高騰によるものではなく、同社のプレミアムなラーメンという位置付けになるのかもしれない。

事実、ゴマ・紅しょうが・コショウなどは両店にあるが、「膳」では生にんにくのクラッシャーも用意するこだわりを見せている。

290円という衝撃の価格で、全国的な認知度も徐々に上がって来た「はかたや」。そのオルタナティブな存在として「膳」にチャレンジしてみてはいかがだろう。

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