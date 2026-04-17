「GMARCH以上が高学歴」は視野が狭い…「日本のエリート層」に起きている予想外の変化

「GMARCH以上なら勝ち組」「いい国公立大学に入れば人生安泰」――そんな大学受験の常識が変わりつつあるという。

偏差値、就職実績、知名度といった要素から割り出され、広く浸透してきた日本の大学序列。知名度も就職力もトップクラスで、在籍するだけでも“かっこいい”――。そんなブランドに惹かれ、エリートを夢見る高校生が名門大学の受験に殺到する構図は、今も昔も大きく変わっていないようにみえる。

だが、「名門に入れば将来安泰」という前提は、静かに過去のものになりつつあるというのだ。じわじわと崩れ始めた“神話”の内情を、東京大学大学院・教育学研究科の本田由紀氏に聞いた。（以下、「」内は本田氏のコメント）

記事前編は【「GMARCH」「日東駒専」大学序列は崩壊しつつある一方で…難関大学をめぐる競争は「激化」のワケ】から。

国立大学が直面する「静かな劣化」

では、勝ち取った“切符”にどれほどの価値があるのだろうか。

上位層の大学に入れば質の高い教育が保証されるのかは気になるところだが、本田氏いわく「必ずしもそうではない」とのこと。

「例えば国立大学では運営費交付金の削減が長年続き、財政的な制約が強まっています。その結果、研究・教育環境への影響が表れているのです。

資金不足を補うため、教員には外部資金の獲得や企業対応などが求められ、本来の研究に割ける時間が減っているという本末転倒の状況も起こってしまっています。

資金不足は施設面といった表面的な部分にも表れており、建物の老朽化や整備不足が進んでいるところも少なくありません。構内の草刈りすら十分にできないケースもあるほどです」

こうした“静かな劣化”は、特定の大学に限らず、多くの国立大学が直面している問題なのだという。

一方、私立大学はきれいに整備されたキャンパスや充実した施設が魅力だが、公的支出が限られるため、運営は学費に大きく依存する。その結果、効率性を重視した教育になりやすく、学びの密度が相対的に薄くなる可能性も指摘されている。

国立大学にしても私立大学にしても、熾烈な競争を勝ち抜いて入学できたとて、「この大学に入れば質の高い教育が受けられて安心安泰」という、絶対的な保証は得られないということのようだ。

そもそも大学群にこだわるのは日本のごく一部

そして本田氏はさらに俯瞰した視点で続ける。

「GMARCHやSMART、日東駒専などの大学群で知られる有名私立は首都圏に集中していますが、地方の一般家庭では学費や生活費の問題から進学先が地元に限られる場合も多いのです。

それらの大学群に入れる学力がある高校生でも、最初から選択肢に入っていないというケースも多々あり、特に女性は地元志向が強く、“通える範囲で資格を取れる大学”を選ぶ傾向もあります。

要するにGMARCH、SMART、日東駒専といった大学群にこだわっているのは、首都圏のご家庭や経済的余裕があるご家庭ぐらいで、一部の界隈のみで成立している枠組みにすぎないのです」

「どの大学が上か」という大学序列の議論は、日本全体を巻き込んで騒がれているものではなく、国内で大多数を占める“地方の一般家庭”にはあまり関係のない話なのかもしれない。

学生の海外流出はあくまで限定的

国内の大学序列に見切りをつけた学生たちが、海外に流出する可能性はないのか。

「近年、日本の学生の間で海外大学進学や海外就職への関心は徐々に高まっています。ただし高いハードルがあるため、今はまだごく一部の学生に限られているのが現状です。海外進学には環境、情報、多額の費用が必要で、誰もが選べる進路ではないからです。

そして海外での就職は日本的な新卒一括採用とは大きく異なり、専門スキルや語学力が厳しく問われるジョブ型採用が前提となっています。そのため、日本の若者全体として語学力や専門性の面で国際競争力が十分とは言えず、実際に海外で活躍できる層は限られるでしょう」

現役の学生たちの間で海外志向が高まりつつあるようだが、現時点では一部の恵まれた層による限定的な動きにとどまっているのが実情ということか。日本にとって幸か不幸か“優秀な人材の海外流出が加速”という状況には至っていないようだ。

日本のエリート像は変わりつつある

一方で「エリートの将来像」は確実に変わりつつあると本田氏は話す。

「かつてエリートといえば、高学歴を背景に官僚や大企業へ進むことが王道とされてきました。ですがその構図はいま、変わり始めています。

東大に関していえば、官僚志望者は以前と比べて減り、大企業についても入社後の安定を前提とするのではなく、数年後の転職を見越して選ぶケースが目立ってきているのです」

代わって増えているのがスタートアップやNPOなど、異なる分野へ移る動きだという。

「ある東大生は、気候変動や格差問題が深刻化する現代において、自身のキャリアだけに目を向けて何の意味があるのかと語っていました。多様な事情で苦しむ人たちを踏み台にして、いい企業に入って“出し抜く”ことのどこが幸せなのかと。

個人の安定や成功にとどまらず、社会課題にどう向き合うか──。その姿勢こそが、これからの“エリート性”を測る指標になるのではないかと私は思います」

大学序列とは何か、エリートの定義とは何か――。世界のあり方がめまぐるしく変わる今、表面的な情報に振り回されるのではなく、その本質を改めて問い直す時期に来ているのかもしれない。

（取材・文=瑠璃光丸凪、森田浩明／A4studio）

【もっと読む】MARCHの枠組みに異変が…？ 難関私大で相次ぐ「入試改革」「学部新設」そして「立教大学」が大注目されるワケ

【もっと読む】MARCHの枠組みに異変が…？ 難関私大で相次ぐ「入試改革」「学部新設」そして「立教大学」が大注目されるワケ