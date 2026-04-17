4月18日（土）の「朝だ！生です旅サラダ」は、現在放送中のドラマ「エラー」（毎週日曜よる10時15分から放送）でW主演を務めるなど、今大注目の俳優・畑芽育がスタジオに生出演！ 初めての広島で、パワースポットと美味しいものを巡る1泊2日の旅へ出かける。

「ご利益のあるものが大好き！」人生初のレアなお守りづくり

旅の始まりは、海と街が一望できる坂の街・尾道。「すごーい！気持ちがいい！」と絶景に声を弾ませた畑は、「ご利益のあるものが大好きなので、パワースポットからパワーチャージをしたいです！」と旅への意気込みを語る。早速訪れた持光寺では、粘土をギュッと握って作る「にぎり仏」作りに挑戦。 続いて畑が向かったのは、尾道ラーメンの名店。 メニューを前に「もう全部食べたい」とラーメン好きの本音が漏れる畑は、「食べすぎかな…」と言いつつも、ボリューム満点のセットメニューを注文！ 背脂が浮かんだ本場の味を一口食べると、「おいしすぎて上手なことが言えない」と目を見開く。飾らない食べっぷりにご注目を。

「小さい頃は…」 絶景宿での至福時間で、父との思い出がよみがえる？

旅の初日を締めくくるのは、潮待ちの港として栄えた鞆の浦。江戸時代の蔵を改装した風情ある宿では、全室オーシャンビューの客室に「信じられないくらい素敵。どうしよう、帰りたくなくなっちゃう」と目を輝かせる。

お楽しみの夕食は、瀬戸内の海の幸を使った会席料理。中でも今が旬の「桜鯛」の鯛しゃぶが登場すると、「鯛しゃぶが本当に好きなんです！」とテンションは最高潮に達し、「いくらでもいけます、最高！」と箸が止まらない様子。また、貝が出てくると「小さい頃、お父さんがお酒のおつまみとして食べていた貝をちょろっと盗んで食べていたのを思い出しました」と、微笑ましい家族の思い出を語る一幕も。

宮島でパワーチャージ！「愚痴聞き地蔵」に明かした、切実すぎる悩みとは

2日目は、世界遺産・嚴島神社へ。迫力満点の大鳥居を前に、「空気が澄んでいて呼吸がしやすい。ものすごく清い気持ちになります」と神秘的なパワーを受け止める。

宮島最古の寺院・大聖院では、「愚痴聞き地蔵」に最近の切実すぎる悩みを打ち明けるチャーミングな一面も。「愚痴が止まらないんです、私(笑)」とはにかみながらこぼしたのは、「最近花粉がひどくて、どうにかしてほしいです」というなんともかわいらしい悩み。

また、一願大師には、「たった一つ」の願いをしっかりと込めて絵馬を奉納。いったい、畑はどんな願いを込めたのか？

地元流の食べ方に挑戦！ 広島名物お好み焼きは「全部が完璧！」

旅の最後は、戦後の屋台で生まれた広島のお好み焼きを現在の“美食”へと高めたお好み焼きの名店へ。おすすめの「そば肉玉」をいただくと、「野菜が甘い！麺もソースも、全部完璧！」とその味に感激。また、お皿やお箸を使わず、鉄板から直接ヘラで食べる”地元流”の食べ方を実践してみると…「（お箸と）違う！最高に美味しいです」と、至福の笑顔で旅を締めくくる。

尾道の絶景から世界遺産・宮島の神秘、そして瀬戸内の美食まで、広島の魅力を等身大のリアクションで楽しむ畑の姿をお楽しみに。

▼畑芽育 コメント

Q.今回の旅はいかがでしたか？

今回、初めて広島を訪れました。神社仏閣を巡りながら、澄んだ空気の中でゆっくりと心が整っていくような時間を過ごしました。街の方々の優しさにも触れ、この土地ならではのあたたかさを感じられたのがとても印象的です。そしてロケ先でいただいた広島グルメもとても美味しいものばかりで、心もお腹も満たされる旅となりました。広島の魅力を、皆さんにも感じていただけたら嬉しいです！

「朝だ！生です旅サラダ」

2026年4月18日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列24局で全国ネット放送中

公式HP ：https://tsplus.asahi.co.jp/tsalad/

出演：

松下奈緒、藤木直人、勝俣州和

中継……茺田崇裕

進行……大仁田美咲（ABCテレビアナウンサー）

ゲスト……畑芽育



「エラー」番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット毎週日曜よる10時15分から放送

（放送終了後、TVerで見逃し配信、U-NEXT、Prime Video でも全話配信）

公式HP：https://www.asahi.co.jp/drama_error/