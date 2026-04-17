Snow Man、BTSメンバーと超貴重な“ガチ”トーク 豪華ゲストらがサプライズ登場【それSnow Manにやらせて下さいSP】
【モデルプレス＝2026/04/17】4月17日のTBS『それSnow Manにやらせて下さい』（毎週金曜よる7時から）3時間SPでは、「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP続編が放送される。
【写真】BTSメンバー＆スノの貴重ショット
Snow Manと親交のある⽊梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから⾏き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツアーに連れて⾏ってくれる本企画。ロケ当⽇、⽊梨のサプライズ登場に驚きを隠せないメンバーがバスに乗り込むと、そこには⼤先輩・⽣⽥斗真の姿が。⽊梨のムチャブリで、Snow Manと⽣⽥で「カリスマックス」を踊る展開に。Snow Manのためにさまざまなプランを⽴ててきてくれた⽊梨。今回も超⼤物ゲストが続々登場する。
TBSの番組出演は10年以上ぶりとなる世界的デザイナー・NIGO（R）や、世界的アーティスト、エンターテイナーが登場。そして、バラエティ番組初出演となるミラノ・コルティナ五輪⾦メダリスト・りくりゅうペアとスケートリンクで対決することに。Snow Manとの氷上バトルの結末は。⽊梨がSnow Manのためにプロデュースした、⼤物だらけのバスツアーとなっている。
Snow Man×BTSのVとJung KookコラボSP続編。スタッフなしの空間で、⽇韓トップアイドル同⼠の“ガチ”トーク。「グループチャットはある？」「メンバー同⼠でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」など。なかなか普段⾒ることができない、世界No.1アーティストの意外な素顔が明らかに。⼀体何が語られるのか。（modelpress編集部）
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◆生田斗真＆りくりゅうペアら豪華ゲストが登場
Snow Manと親交のある⽊梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから⾏き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツアーに連れて⾏ってくれる本企画。ロケ当⽇、⽊梨のサプライズ登場に驚きを隠せないメンバーがバスに乗り込むと、そこには⼤先輩・⽣⽥斗真の姿が。⽊梨のムチャブリで、Snow Manと⽣⽥で「カリスマックス」を踊る展開に。Snow Manのためにさまざまなプランを⽴ててきてくれた⽊梨。今回も超⼤物ゲストが続々登場する。
◆Snow Man＆BTSメンバー、“ガチ”トーク
Snow Man×BTSのVとJung KookコラボSP続編。スタッフなしの空間で、⽇韓トップアイドル同⼠の“ガチ”トーク。「グループチャットはある？」「メンバー同⼠でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」など。なかなか普段⾒ることができない、世界No.1アーティストの意外な素顔が明らかに。⼀体何が語られるのか。（modelpress編集部）
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