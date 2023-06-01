Snow Man 今夜放送『それスノ』3時間SPでりくりゅうペアと氷上バトル!? BTS・V＆Jung Kookとのガチトークも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。

4月17日19時からの3時間スペシャルは『それスノ』ゴールデン進出3周年記念。「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung Kookのコラボスペシャル続編を届ける。

■生田斗真、りくりゅうペアなど豪華ゲストが続々登場

Snow Manと親交のある木梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから行き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツアーに連れて行ってくれる「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」。

ロケ当日、木梨のサプライズ登場に驚きを隠せないメンバーがバスに乗り込むと、そこには大先輩・生田斗真の姿が。そして木梨のムチャブリで、Snow Manと生田で「カリスマックス」を踊る展開に。

Snow Manのために様々なプランを立ててきた木梨。今回も超大物ゲストが参加。 TBSの番組出演は10年以上ぶりとなる世界的デザイナー・NIGO(R)や、世界的アーティスト、エンターテイナーが続々登場する。

さらに、バラエティ番組初出演となるミラノ・コルティナ五輪金メダリストのりくりゅうペアとスケートリンクで対決することに。Snow Manとの氷上バトルの結末は!?

木梨がSnow Manのためにプロデュースした、大物だらけのバスツアーをお見逃しなく。

■BTSのVとJung Kookとスタッフなしの空間で超貴重なガチトーク

Snow Man×BTSのVとJung KookコラボSP続編。スタッフなしの空間で、日韓トップアイドル同士のガチトークを繰り広げる。

「グループチャットはある？」「メンバー同士でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」など、なかなか普段見ることができない、世界ナンバーワンアーティストの意外な素顔が明らかに。

スタッフなしの空間で日韓トップアイドル同士の超貴重なトークは必見だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

04/17（金）19:00～22:00

※レギュラー放送は毎週金曜20:00～20:55

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

特別ゲスト：V（BTS）、Jung Kook（BTS）

ゲスト：木梨憲武、生田斗真、三浦璃来、木原龍一、NIGO(R) 他

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/