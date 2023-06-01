Snow Man、生田斗真とカリスマックスダンス＆りくりゅうペアと氷上バトル 『それスノ』3時間SPでBTS・V＆Jung Kookとのコラボ続編も
9人組グループ・Snow Manが出演する17日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』では、午後7時から3時間SPとして『それスノ』ゴールデン進出3周年記念「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP続編を届ける。
【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ
「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾では、Snow Manと親交のある木梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから行き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツアーに連れて行ってくれる。ロケ当日、木梨のサプライズ登場に驚きを隠せないメンバーがバスに乗り込むと、そこには大先輩・生田斗真の姿が。木梨のムチャブリで、Snow Manと生田で「カリスマックス」を踊る展開に。
そしてSnow Manのためにさまざまなプランをたててきてくれた木梨。同局番組出演は10年以上ぶりとなる世界的デザイナー・NIGOや、世界的アーティスト、エンターテイナーが続々登場。そして、バラエティー番組初出演となるミラノ・コルティナ五輪金メダリスト・りくりゅうペアとスケートリンクで対決することに。Snow Manとの氷上バトルの結末は。
またSnow Man×BTSのVとJung KookコラボSP続編では、スタッフなしの空間で、日韓トップアイドル同士のガチトーク。「グループチャットはある？」「メンバー同士でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」など…なかなか普段知ることができない、世界No.1アーティストの意外な素顔が明らかに。一体何が語られるのか。
【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ
「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾では、Snow Manと親交のある木梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから行き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツアーに連れて行ってくれる。ロケ当日、木梨のサプライズ登場に驚きを隠せないメンバーがバスに乗り込むと、そこには大先輩・生田斗真の姿が。木梨のムチャブリで、Snow Manと生田で「カリスマックス」を踊る展開に。
またSnow Man×BTSのVとJung KookコラボSP続編では、スタッフなしの空間で、日韓トップアイドル同士のガチトーク。「グループチャットはある？」「メンバー同士でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」など…なかなか普段知ることができない、世界No.1アーティストの意外な素顔が明らかに。一体何が語られるのか。