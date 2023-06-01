「日本がW杯優勝に向けて“秘密兵器”を投入した！」開幕２か月前、日本代表の“電撃発表”に韓国メディアが驚愕「アジア最高の…」
日本サッカー協会は４月16日、日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表MFの中村俊輔氏が加わると発表した。
北中米ワールドカップ開幕まであと２か月というタイミングでのリリースに、日本のインターネット上では驚きや期待の声が多数上がった。
日本代表で10番を背負ったレジェンドのコーチ就任に韓国メディアも反応。「日本代表、ワールドカップ優勝に向け“秘密兵器”を投入！アジア最高のフリーキッカー、中村俊輔が代表コーチに就任」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本のサッカー界のレジェンド、中村俊輔氏が日本代表のコーチングスタッフに加わった。2022年に現役を引退後、昨年まで古巣・横浜FCのアシスタントコーチとして指導者としてのキャリアを積んできた中村氏は、2026年ワールドカップに参加し、後輩へ経験の伝承に力を注ぐことが期待されている」
同メディアは「現在、日本代表でプレーする選手たちの大先輩であるコーチは、16強以上の成績を期待する日本に経験を注入することを期待されている」と続けた。
日本が世界に誇るレフティの“代表入り”に、驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
北中米ワールドカップ開幕まであと２か月というタイミングでのリリースに、日本のインターネット上では驚きや期待の声が多数上がった。
日本代表で10番を背負ったレジェンドのコーチ就任に韓国メディアも反応。「日本代表、ワールドカップ優勝に向け“秘密兵器”を投入！アジア最高のフリーキッカー、中村俊輔が代表コーチに就任」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本のサッカー界のレジェンド、中村俊輔氏が日本代表のコーチングスタッフに加わった。2022年に現役を引退後、昨年まで古巣・横浜FCのアシスタントコーチとして指導者としてのキャリアを積んできた中村氏は、2026年ワールドカップに参加し、後輩へ経験の伝承に力を注ぐことが期待されている」
同メディアは「現在、日本代表でプレーする選手たちの大先輩であるコーチは、16強以上の成績を期待する日本に経験を注入することを期待されている」と続けた。
日本が世界に誇るレフティの“代表入り”に、驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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