記事ポイント 秋山グループ株式会社が西宮市北部で子育て世帯向け不動産仲介サービスを開始します。仲介サービスが物件情報だけでなく子育て環境や地域特性を踏まえた住まい選びを提案します。マイホーム安心スタートパックが購入前から入居までの不安をまとめて支えます。 秋山グループ株式会社が西宮市北部で子育て世帯向け不動産仲介サービスを開始します。仲介サービスが物件情報だけでなく子育て環境や地域特性を踏まえた住まい選びを提案します。マイホーム安心スタートパックが購入前から入居までの不安をまとめて支えます。

秋山グループが、西宮市北部に特化した子育て世帯向け不動産仲介サービスを展開します。

不動産仲介サービスが、物件情報中心ではなく暮らしやすさを軸にした住まい選びを支えます。

マイホーム安心スタートパックが、住宅購入前後の手続きをまとめて支援します。

秋山グループ「子育て世帯向け不動産仲介サービス」

サービス開始時期：2026年4月対応エリア：西宮市北部提供会社：秋山グループ株式会社所在地：兵庫県西宮市生瀬町1-12-13URL：https://akiyama-gr.com/

不動産仲介サービスが、子育て環境や地域特性を踏まえた提案で家探しをサポートします。

西宮市北部が持つ自然環境と住環境の魅力を、子育て世帯に向けて具体的に伝えます。

地域の魅力

西宮市北部が、自然環境と住環境に恵まれた子育てしやすいエリアとして住まい選びの候補になります。

代表の池田節氏が、地域での子育て経験をもとに暮らしの実感を踏まえた案内を行います。

安心サポート

サポート内容：住宅ローン相談サポート内容：FP診断サポート内容：オンライン内覧サポート内容：入居前の建物チェックサポート内容：ハウスクリーニング

マイホーム安心スタートパックが、購入前から入居までの工程を一貫して支えます。

サポート体制が、初めての住宅購入で感じやすい不安を軽減します。

今後の展開

子育て世帯向けサービスが、西宮市北部での認知拡大と利用者満足度の向上を目指します。

住み替え支援や空き家活用、情報発信が、地域課題の解決とサービス拡充につながります。

秋山グループが、家そのものだけでなく毎日の暮らしを見据えた住まい選びを提案します。

子育て世帯向け不動産仲介サービスが、西宮市北部で安心して新生活を始めたい人に役立ちます。

マイホーム安心スタートパックが、購入から入居までの流れをまとめて支える点も魅力です。

子育て世帯向け不動産仲介サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. サービスはどの地域に対応していますか？

A. サービスは西宮市北部に特化して対応しています。

Q. マイホーム安心スタートパックではどんな支援を受けられますか？

A. マイホーム安心スタートパックでは住宅ローン相談、FP診断、オンライン内覧、入居前の建物チェック、ハウスクリーニングを受けられます。

Q. サービスの特徴は何ですか？

A. サービスの特徴は物件情報だけでなく、子育て環境や地域特性を踏まえて暮らしやすさを提案する点です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子育て目線の住まい選び！ 秋山グループ「子育て世帯向け不動産仲介サービス」 appeared first on Dtimes.