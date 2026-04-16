　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比340円安の5万9250円と急落。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては268.34円安。出来高は3504枚となっている。

　TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59250　　　　　-340　　　　3504
日経225mini 　　　　　　 59245　　　　　-345　　　 64857
TOPIX先物 　　　　　　　3814.5　　　　　+3.5　　　　5243
JPX日経400先物　　　　　 34550　　　　　 -10　　　　 214
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　-3　　　　 194
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース