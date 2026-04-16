日経225先物：16日22時＝340円安、5万9250円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比340円安の5万9250円と急落。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては268.34円安。出来高は3504枚となっている。
TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59250 -340 3504
日経225mini 59245 -345 64857
TOPIX先物 3814.5 +3.5 5243
JPX日経400先物 34550 -10 214
グロース指数先物 770 -3 194
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59250 -340 3504
日経225mini 59245 -345 64857
TOPIX先物 3814.5 +3.5 5243
JPX日経400先物 34550 -10 214
グロース指数先物 770 -3 194
東証REIT指数先物 売買不成立
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