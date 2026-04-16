TUY

写真拡大

■台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年4月16日18時45分発表　気象庁

16日18時の実況
種別    台風
大きさ    大型
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯18度05分 (18.1度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (7 kt)
中心気圧    945 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 220 km (120 NM)
15m/s以上の強風域    南側 560 km (300 NM)
北側 500 km (270 NM)

17日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯20度35分 (20.6度)
東経145度55分 (145.9度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 270 km (145 NM)

18日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯23度35分 (23.6度)
東経146度55分 (146.9度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 320 km (175 NM)

19日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯27度55分 (27.9度)
東経151度20分 (151.3度)
進行方向、速さ    北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    150 km (80 NM)
暴風警戒域    東側 430 km (230 NM)
西側 330 km (180 NM)

20日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
予報円の中心    北緯29度40分 (29.7度)
東経161度50分 (161.8度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (23 kt)
中心気圧    976 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 420 km (225 NM)

■日本への影響は？

小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。

［気象概況］
大型で非常に強い台風第４号は、１６日１５時にはマリアナ諸島にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北へ進んでいます。台風は今後、次第に向きを北東に変え、マリアナ諸島から小笠原近海を通り南鳥島近海に進む見込みです。小笠原諸島では、台風からのうねりにより、しけとなっています。

［波の予想］
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日にかけて、うねりを伴って大しけとなるでしょう。

１７日に予想される波の高さ
　　小笠原諸島　６メートル　うねりを伴う

１８日に予想される波の高さ
　　小笠原諸島　６メートル　うねりを伴う

［防災事項］
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2605373?display=1