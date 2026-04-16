【台風情報】日本への影響は？ 大型で非常に強い台風4号(シンラコウ) このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速60メートル 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月16日18時45分発表 気象庁
16日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯18度05分 (18.1度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (7 kt)
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 220 km (120 NM)
15m/s以上の強風域 南側 560 km (300 NM)
北側 500 km (270 NM)
17日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯20度35分 (20.6度)
東経145度55分 (145.9度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
18日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯23度35分 (23.6度)
東経146度55分 (146.9度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯27度55分 (27.9度)
東経151度20分 (151.3度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 東側 430 km (230 NM)
西側 330 km (180 NM)
20日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 ウェーク島近海
予報円の中心 北緯29度40分 (29.7度)
東経161度50分 (161.8度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (23 kt)
中心気圧 976 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)
■日本への影響は？
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。
［気象概況］
大型で非常に強い台風第４号は、１６日１５時にはマリアナ諸島にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北へ進んでいます。台風は今後、次第に向きを北東に変え、マリアナ諸島から小笠原近海を通り南鳥島近海に進む見込みです。小笠原諸島では、台風からのうねりにより、しけとなっています。
［波の予想］
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日にかけて、うねりを伴って大しけとなるでしょう。
１７日に予想される波の高さ
小笠原諸島 ６メートル うねりを伴う
１８日に予想される波の高さ
小笠原諸島 ６メートル うねりを伴う
［防災事項］
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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