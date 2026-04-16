◆小橋建太完全プロデュース興行「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｄｒｅａｍ １１」（１６日、後楽園ホール）

元プロレスラーの小橋建太が１６日、後楽園ホールで完全プロデュース興行「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｄｒｅａｍ １１」を開催した。

株式会社東京ドームとタッグを組み、昨年に続き後楽園ホール創業記念日となる４月１６日の開催となった大会の第５試合でスターダムの上谷沙弥、Ｓａｒｅｅｅ、センダイガールズの橋本千紘が３ＷＡＹマッチで対戦した。

女子プロレスの最高峰に立つ３人の激突は、特別立会人を里村明衣子が務めた。Ｓａｒｅｅｅと橋本はこれまでシングルで名勝負を展開してきたが上谷と橋本は初対戦。さらにＳａｒｅｅｅと上谷は昨年７・１４新宿ＦＡＣＥでの「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ８〜」でのタッグ戦以来、９か月ぶりの遭遇となった。

試合は、上谷が２人との対戦を拒否しリングサイド最前列に居座る波乱のスタートとなった。Ｓａｒｅｅｅと橋本が壮絶な打撃戦を展開すると、上谷もリングインし３人が持てる技をぶつけ合う熱戦に突入した。

さらに西永レフェリーが橋本と激突し場外で失神。その間、上谷のセコンドについた渡辺桃の４人が場外戦となり、南側客席の通路でＳａｒｅｅｅが上谷に卍固めを決めた。試合は瞬く間に２５分が経過すると、フォール合戦に突入。橋本がＳａｒｅｅｅをオブライトで投げ捨てフォールに行くが上谷に阻止された。大混乱の中、終始、ヒートアップしっぱなしの３ＷＡＹは、試合時間の３０分では決着が付かず時間切れ引き分けとなった。

Ｓａｒｅｅｅは、米国での試合のため深夜便に搭乗するため、無言で羽田空港へ向かったが橋本は、初対決となった上谷とＳａｒｅｅｅへ「必ずこの借りは今年中に返したい」とリベンジを誓えば、上谷は「３０分か…気がついたらゴング鳴ってた」と振り返り「怪物みたいなヤツら、こんなの初めてだわ」とかみしめ「次があるとするならば決着をつける」と２人との再戦を見据えた。