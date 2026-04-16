4月16日までに、女優の本田望結が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、その姿が話題となっている。

本田は、自身の写真とともに《ヨッテナイヨ》と綴り、プライベートでの食事の様子を公開した。添えられた写真には、どアップの本田が写っており、その姿はほろ酔いしているように見える。

「1枚目の写真では、髪の毛を触りながらテーブルに肘をつき、一点を見つめてぼーっとした表情を浮かべる本田さんが写っています。さらに2枚目には『翠』と大きく書かれたグラスを手に持ち、グイッとお酒を飲んでいる姿が映る動画が添えられていました。かなりお酒を嗜んだ様子が伺えます」（芸能プロ関係者）

酔ってないと綴りながらも、サントリーのジンソーダ「翠」をグイっと飲んだ本田。赤ら顔に見える彼女の姿に対し、コメント欄ではツッコミが相次いだ。

《いや…完全に目が据わってる》

《酔うてるように見える》

《もうお酒を飲む歳に…感慨深い》

酔っ払った姿に新鮮味を感じると同時に、歳を重ねた大人の女性になった本田に感慨深い思いを吐露するファンの声も並んでいた。

本田といえば、ここ最近お酒を嗜む姿が度々話題になっている。

「3月下旬には、映画監督の福田雄一氏が俳優の鈴木福さんや本田さんを交えた飲み会を開いたことXで報告。ポストには写真が添えられ、ビールジョッキを手にした鈴木さんと本田さんの2ショットが公開されました。子役時代から同時期に活躍していた2人を知るファンも多いため、ともにお酒を飲んでいる姿は大きな反響を呼びました」

2024年6月に20歳になった本田。当時も初めてお酒を味わったことを報告していた。それから今もなお、大人の食事を楽しんでいるようだ。

「2025年6月に放送されたバラエティ番組『かまいガチ』（テレビ朝日系）に出演した際、居酒屋好きが集まる企画に本田さんも参加。家族でも飲みに行くことを明かすと『本田家みんな強いですね』と告白。たくさん飲める口であることを明かしていました。芸能活動はすでに20年近くなり交友関係もまだまだ広がるでしょうから、お酒は公私ともに充実させるアイテムになるでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

20歳を超え、着実に大人の階段を上っているようだ。