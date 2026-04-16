※4月24日、東証スタンダード市場に上場予定の梅乃宿酒造 <559A> [東証Ｓ]は16日、公開価格を発表した。

●梅乃宿酒造 <559A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：4月24日

　事業内容：日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の
　　　　　　果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の
　　　　　　製造及び国内外での販売

　公開価格：600円
　仮条件：570円～600円
　想定発行価格：600円

　上場時発行済み株式数：602万3920株
　売り出し：189万3500株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万4900株
　ブックビルディング期間：4月9日～15日
　公開価格決定日：4月16日
　申込期間：4月17日～22日
　受渡期日：4月24日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2026年4月16日]

株探ニュース