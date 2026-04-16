バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形がきょう酒田市役所を訪れ、今シーズンの振り返りと来季への意気込みを語りました。

【写真を見る】「心の距離は隣でいたい」8月から秋田で活動開始のアランマーレ山形 来季への意気込み語る（山形・酒田市）

きょう酒田市役所を訪れたのは、アランマーレ山形の尾粼ヘッドコーチや吉村選手など１２人です。

アランマーレ山形 吉村優花 選手「なかなか思うような結果が出ず、苦しい状態が続くシーズンでした。ですが皆様の沢山のご声援とご支援を頂き、最後まで試合をやり遂げることができました。来シーズン以降も酒田市で試合ができると聞いているので、熱い応援で私たちと共に戦っていただけるとうれしい」

アランマーレは今シーズン、３勝４１敗の最下位で終えました。来シーズンからは

秋田に拠点を移すことが決まっています。



酒田市 矢口明子 市長「私たちはマザータウンでございます。第２の故郷という思いで酒田のことを思ってくれたらうれしいし、できる限り多くの試合が酒田で行われればうれしい」

アランマーレは８月から秋田での活動を開始する予定だということです。



アランマーレ山形 吉村優花 選手「来シーズン以降は、今までのよい部分に加えて強いという結果自体も求めていけたら。物理的な距離が離れてしまうが私たちとしても心の距離は隣でいたいので暖かく応援していただければうれしい」

来シーズン、酒田市では４試合の開催が予定されていて、アランマーレの今後の活躍に期待です。