文明をゼロから築く、サラリーマン『週末縄文人』をご紹介します。

文明をゼロから築く、サラリーマン『週末縄文人』

今週のピックアップ

『もう一度弓矢を作ってみたら縄文人レベルに達していた件 #40 Primitive Japan』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

縄さん：「YouTubeで『週末縄文人』というチャンネルを運営している、縄（じょう）と申します。普段は会社員をしており、週末に活動しています。チャンネルは私ともう一人『文（もん）』の2人で運営しており、『自然にあるものだけを使ってゼロから文明を築く』という明確なコンセプトを守って活動しています。火を起こすのにもナイフやマッチを使わず、摩擦で火種を作ったり、住居を建てる際も木を切るための石斧から作り始めたりしています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

縄さん：「私と文は、以前どちらもNHKのディレクターをしていました。私は自然番組志望で『文明が崩壊した時に、自然のものだけで生活に必要なものを自給できるか』という企画を毎年出していたのですが、落とされ続けていたんですよね。理由は『実際にやっている専門家がおらず、成功率が分からないこと』と『タレントさんを長期間拘束して実験的なことをやるのは予算やスケジュール的に厳しいこと』でした。それなら自分でやろうと思ったのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

縄さん：「直近で投稿した『弓矢を作った回』です。身近な自然が宝物に見えるという面白さが詰まった動画になっています。最初は高品質な『黒曜石』の塊をもらって矢じりを作ったのですが、もったいなくて練習ができませんでした。そこで博物館で学び、近くの川に落ちている普通の石の中から、割ると薄い刃物になる石を見つけ出して矢じりを作りました。

縄文人もその土地にある身近な素材で工夫していたんだと学べましたし、石・木・羽・漆（うるし）など、自然のあらゆる素材をフル活用する弓矢は非常に奥深かったです。矢じりと柄をくっつけるための接着剤として『漆』を使ったのですが、完全に舐めてかかって素手で触ってしまい、ひどくかぶれてしまいました」

もう一度弓矢を作ってみたら縄文人レベルに達していた件 #40 Primitive Japan

https://www.youtube.com/watch?v=yNunMuNOAjc



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

縄さん：「この動画をきっかけに、近くの河原の石を削って斧にしてみたくなったり、近くに生えている不思議な草を食べてみようと思ったりと、皆さんの暮らしの何かに刺さる動画にしたいと思っています。『自分の暮らしにどう縄文を取り入れられるかな』というくらいの気持ちで見ていただけると嬉しいです」

自然にあるものだけを使ってゼロから文明を築き、身近な自然の奥深さや面白さを発信し続ける『週末縄文人』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『週末縄文人』

https://www.youtube.com/@shumatsujomonjin

Instagramのアカウント『週末縄文人の縄』

https://www.instagram.com/jo_shumatsujomonzin/

Xのアカウント『文(もん) ／週末縄文人』

https://x.com/wkend_jomonjin

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島