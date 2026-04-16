大波サクの独自コメント到着！メンズアイドルグループ・あいみーむ、Zepp新宿1stワンマンが大成功

6人組メンズアイドルグループ・あいみーむ（メンバー／大城ゆうま・宮水ゆう。・星野あき・大波サク・緋灯カケル・桜そう）が4月15日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて、初の単独公演『あいみーむ 1st One-Man LIVE -爆裂無双-』を開催。満員のファンを熱狂させ、2nd One-Man LIVE（KT Zepp Yokohama／2027年1月27日）の開催を発表した。

2025年6月17日にデビューしたあいみーむは、「i（＝自分自身）をミームしていく」というコンセプトのもと、独自の世界観を持つ多彩な楽曲を発信。デビューから約10ヶ月で会場キャパ1000人以上のZepp Shinjuku（TOKYO）で単独公演を開催し、今最も勢いのあるグループのひとつとして注目を浴びている。

満員のファンが詰めかけた会場は開演前から熱気に溢れていた。メンバーたちは1人ずつステージに登場し、全員揃うと、大波サクが「あなたのハートをぶち抜かせていただきます！」と告げ、2026年1月26日にリリースされたシングル曲『BAZOOKA』でライブをスタート。“ぶち抜く系”の世界観のアップテンポなキラーチューンで、冒頭から会場を熱くした。

メンバーたちは「Zepp Shinjuku、ぶち上げていこうぜ！」「ここをダンスホールにしちゃいます！」と矢継ぎ早に煽り、2曲目としてパーティー感全開の『GAL de DiSCO』のパフォーマンスを開始。ファンはペンライトを振りながらノリノリでリズムを取り、3曲目の『びくとりーむ!』では会場から熱いコールが沸き起こった。

3曲終わると最初のMCタイムに。大波サクは「とうとうやって参りました、1st One-Man LIVE」と告げ、「お越しいただいた皆様、本当にありがとうございます」と感謝。「俺たちが200％で、みんなも200％楽しんでいただき、合わせて400％。さらに100％上乗せして、みんなと500％のライブをしたいです」と目を輝かせた。

4曲目の『美美美っべいびー』は耳に残るフレーズが特徴的でポップなかわいらしさも兼ね備えた楽曲。この曲の間はスマートフォンによる撮影が可能となり、メンバーたちは「かわいい、かわいいあいみーむちゃんのことをちゃんと撮ってね」と声を弾ませた。

好きすぎて抜け出せない恋を表現した『メロメロときしっく』、感情に火をつけるブースト曲『IGNITE』、大切な想いと希望をじっくり歌いあげる『アイリス』と続け、かっこよさを見せつける曲から、会場と一体となり盛り上がるお祭りソング、感情を聞かせるバラードまで、音楽性の幅の広さと、それぞれの楽曲を通してファンを魅了する表現力の高さを見せつけた。

衣装を替えた後、メンバーからの煽りとファンからのコールが特徴的なアグレッシブチューン『ビートアグレッション』、猫のポーズの振り付けがかわいらしい『強零miumiu』、ストーリー性の強いエモーショナルな『アイオライト』などを披露し、ライブはいったん終了。

アンコールの声に答えて再びステージにあがったメンバーたち。人気曲の『BAZOOKA』と『メロメロときしっく』を再び披露し、会場を熱狂させた。6人はいったんステージを降りたが、ここでスクリーンを使って、「KT Zepp Yokohamaでの2nd One-Man LIVEの開催（2027年1月27日）」「全国五大都市ツアー（福岡、大阪、名古屋、仙台、渋谷）の開催」「フリースペースでのライブの全国展開をスタート」「楽曲のカラオケ配信スタート（JOYSOUND）」「デビュー1周年記念ライブの開催」を発表した。

発表が終わると、この日お披露目となった新衣装に着替えた6人が再びステージに登場し、新曲「君のせいだ」を初披露した。マイクを手にした大城ゆうまは、苦難を乗り越え、仲間たちと出会い、「音楽は売れるための道具じゃない」との信念に従い新曲「君のせいだ」を書いたことをファンに明かした。「2027年1月27日のKT Zepp Yokohamaでの2nd One-Man LIVEに向けて、この曲を掲げて、等身大の僕たちのままで歩んでいきます。どうぞ皆さんもついてきてください。今日は本当にありがとうございました」と感謝した。ファンから大きな拍手と声援が送られ、グループ史上初のZepp公演となった1st One-Man LIVEは幕を閉じた。

デビューから1年足らずでZepp Shinjuku（TOKYO）での単独公演を成功させたあいみーむ。Zepp Shinjuku（TOKYO）を上回るキャパを誇るKT Zepp Yokohamaでの2nd One-Man LIVEに向けて、この日、改めてスタートを切ったといえよう。あいみーむがこれから、どんな音楽やパフォーマンスを創り出し、どこまで昇り詰めていくのかに注目したい。

また、ライブ終了後、メンバーの大波サクが独自取材に応じ、新曲「君のせいだ」をライブでお披露目した想いを明かした。

【大波サク 独自コメント】

――かっこいい曲、沸かせる曲、かわいさを演出するアイドルソングから感情を表現するバラードまで多彩な魅力を披露していました。音楽性という点で、あいみーむの特徴はどのようなところにあるのでしょうか。

ジャンルを一つに絞らずに幅広く音楽をやっていることが僕たちの強みです。ですが、僕たちが持っているメッセージやライブに対する熱い想いは、どの曲にも絶対に残してあります。なので、どんなにポップな曲にも、逆にバラード調の曲にも、すべてに想いと熱量が込められていて、そんな楽曲を創っていることが、僕たちの音楽の特徴です。また、近未来感みたいなものを大切にしていて、電子音系も僕たちは得意なので、そういう楽曲とかもやっています。 ――ライブの大トリとなったアンコール3曲目として新曲「君のせいだ」を新衣装で披露されました。

みんなで話しあって今回、新曲＆新衣装を生のパフォーマンスとともに披露することに挑戦してみました。「君のせいだ」はあいみーむにとって初めてのジャンルの曲でしたが、等身大の僕たちが歌える楽曲を創って、バズるとかそういうことではなくて、「僕たちのやりたい音楽をとにかく見てくれ」という気持ちでやらせていただきました。ファンの方は全く知らなかったので、少しびっくりさせてしまったところもあったかもしれませんが、これから愛されていく曲になるのではないかなと思っています。

【『あいみーむ 1st One-Man LIVE -爆裂無双-』セットリスト】

M-00 SE (BAZOOKA ver.)M-01 BAZOOKAM-02 GAL de DiSCOM-03 びくとりーむ!MCM-04 美美美っべいびーM-05 メロメロときしっくM-06 IGNITEM-07 アイリス転換映像(衣装チェンジ)M-08 Ø strategyM-09 ビートアグレッションM-10 強零miumiuM-11 i*ぷろろーぐMCM-12 アイオライトMCEN-MCEN-01 BAZOOKAEN-02 メロメロときしっくEN-03 君のせいだMC