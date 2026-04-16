ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７７ｂｐ 前日から変わらず
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７７ｂｐ 前日から変わらず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ 3.028
フランス 3.666（+64）
イタリア 3.794（+77）
スペイン 3.474（+45）
オランダ 3.15（+12）
ギリシャ 3.765（+74）
ポルトガル 3.42（+39）
ベルギー 3.581（+55）
オーストリア 3.301（+27）
アイルランド 3.248（+22）
フィンランド 3.307（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ 3.028
フランス 3.666（+64）
イタリア 3.794（+77）
スペイン 3.474（+45）
オランダ 3.15（+12）
ギリシャ 3.765（+74）
ポルトガル 3.42（+39）
ベルギー 3.581（+55）
オーストリア 3.301（+27）
アイルランド 3.248（+22）
フィンランド 3.307（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）