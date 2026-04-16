ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７７ｂｐ　前日から変わらず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ　　　　3.028
フランス　　　3.666（+64）
イタリア　　　3.794（+77）
スペイン　　　3.474（+45）
オランダ　　　3.15（+12）
ギリシャ　　　3.765（+74）
ポルトガル　　　3.42（+39）
ベルギー　　　3.581（+55）
オーストリア　3.301（+27）
アイルランド　3.248（+22）
フィンランド　3.307（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）