みなさんは、日常でついつい〇〇してしまうことってありますか？

無類の犬好きの私は、街でお散歩中のワンちゃんを見かけるとついつい顔がほころび、じぃーっと見つめてしまいます。時には私の犬好きオーラがにじみ出ているのか、ワンちゃんの方から寄ってきてくれることもあったりして、そんな時にはもうオキシトシンが出まくっておかげさまで一日ゴキゲンさんで過ごせたり…

そして最近は、そんなついつい〇〇なことを自然と頭の中で考える日々が増えるようになりました。

というのも、私が今担当している番組でご出演者の皆様に「ついついトーク」なるものを毎回披露していただいているからなのです。

これまでに特番として2回（2025年11月、2026年2月）放送され、大好評を博した『音バナ♪ついつい』。音楽アーティストをゲストに招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく音楽トークバラエティで、気になったことをついつい質問する森田哲矢さん（さらば青春の光）と、話題に飛び出た音楽をついつい弾いてしまうハラミちゃんのＭＣコンビも大きな魅力です！

そんな『音バナ♪ついつい』がこのたび、4月19日（日）より、月1回レギュラーとして放送スタートいたします！

記念すべき月１回レギュラー放送初回のゲストにはLittle Glee Monster（リトグリ）のかれんさんとミカさんが出演！ 2014年にメジャーデビューし、2017年から4年連続で紅白歌合戦に出場した6人組女性ボーカルグループ。今回は、初期メンバーのかれんさんと、2022年に新メンバーとして加入したミカさんのお２人が、森田さん＆ハラミちゃんとともに音楽トークに加えて爆笑トークも次々と披露します！

「リトグリのメンバーからついついモノマネされてしまう」という、かれんさんの意外な特徴（ ）や、ミカさんは“夢は熱湯風呂！ 体を張るバラエティ番組に出てみたい”と明かすなど、『音バナ♪』ならではの“ついついトーク”でゲスト２人の超意外な素顔と魅力に迫っていきます！

毎回、ゲストの面白さを引き出す森田さんの話術と、誰も傷つけない愛と優しさ、配慮あふれる絶妙な塩梅のツッコミに一視聴者としてほっこりしながら爆笑しつつ、ハラミちゃんのゲストの曲分析の深さに驚愕しつつも感動しております。観たあとは確実に「ついつい」誰かに話したくなってしまうこと請け合いです！

とってもポップでかわいいセットの細部のこだわりにもご注目です！

4月19日（日）放送の『音バナ♪ついつい』（関西ローカル・TVer、ABEMAで見逃し配信）、ぜひお見逃しなく！

また、毎週火曜（深夜0時17分～0時24分）には、本編で放送できなかったおまけトーク、『音バナ♪ついついミニ』もミニ枠で放送中です！こちらもお楽しみに！

『音バナ♪ついつい』

２０２６年４月１９日（日） 深夜0 時10 分～０時40 分

毎月1 回深夜放送

『音バナ♪ついついミニ』

ミニ枠放送は 4 月7 日・14 日・21 日・28 日 毎週火曜深夜0 時17 分～（１４日は深夜0 時23 分～）

どちらもTVer、ABEMA にて見逃し配信！

TVer 番組ページ：https://tver.jp/series/srsh5kb8ty

出演

MC 森田哲矢（さらば青春の光）、ハラミちゃん

ゲスト かれん ミカ（Little Glee Monster）

▼執筆者プロフィール：T原です。以前にナイショスクープでもお話したように、”No Music, No Life”を公言している私にとって、念願かなっての音楽番組担当となります。実はボイトレを習い始めて約1年。いざ習い始めたらいろいろ考えすぎるようになってしまい、ついつい鼻歌を口ずさむことがなくなってしまいました（笑）