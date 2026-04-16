昭和初期の接客文化に触れる機会！ スター食堂「100年企業スター食堂・總本店リニューアルレセプション」

記事ポイント スター食堂株式会社が昭和10年発行の接客マニュアルを初公開するレセプションを開催します。京都洋食スター食堂 總本店が木村英輝氏の巨大壁画とともに復活オープンします。レセプションが木村祐一氏と木村英輝氏を迎えたトークセッションや内覧を実施します。 スター食堂株式会社が昭和10年発行の接客マニュアルを初公開するレセプションを開催します。京都洋食スター食堂 總本店が木村英輝氏の巨大壁画とともに復活オープンします。レセプションが木村祐一氏と木村英輝氏を迎えたトークセッションや内覧を実施します。

スター食堂が、京都洋食スター食堂 總本店の復活オープンに先立つレセプションを開催します。

レセプションは昭和10年発行の接客マニュアルを初公開し、京都の食文化と現代アートが交差する見どころをそろえます。

取材受付は4月23日までメールで受け付けます。

スター食堂「100年企業スター食堂・總本店リニューアルレセプション」

イベント名：100年企業スター食堂・總本店リニューアルレセプション開催日：2026年4月28日（火）記者先行取材：15:00〜一般受付：16:30〜開会：17:00〜總本店ご案内：18:15〜会場：スター食堂ビル 4F（旧ウィズユービル）所在地：京都市中京区寺町錦上ル円福寺前町283ドレスコード：指定なし申込締切：2026年4月23日（木）

スター食堂は、大正14年創業の歴史を受け継ぐ總本店の復活オープンを前に、メディア向け内覧と発表会を実施します。

京都洋食スター食堂 總本店は4月29日のオープンを予定しています。

昭和10年の接客資料

展示資料：昭和10年（1935年）発行「サービスマニュアル」現物ページ数：全32ページ主な記載内容：当時のメニュー、接客の心得、言葉遣い、洋食の歴史

サービスマニュアルは、戦前の京都で育まれた接客文化と洋食の広がりを伝える貴重な一次資料です。

資料展示は、当時の空気感やスター食堂の接客哲学を具体的に感じられる内容です。

巨大壁画

木村英輝氏の描き下ろし巨大壁画は、店内で京都らしい力強い表現を楽しめる見どころです。

壁画公開は、復活した總本店に現代京都の文化的な魅力を加えます。

トークセッション

登壇者：木村祐一氏、木村英輝氏、西村裕行氏木村祐一氏：京都府出身、吉本興業所属、料理研究家、スター食堂の元スタッフ木村英輝氏：京都在住、壁画絵師、「キーヤン」の愛称で知られる

トークセッションは、京都の食と文化を知る登壇者が總本店の魅力や新たな展開を語ります。

木村祐一氏の勤務経験と木村英輝氏の表現が重なる構成は、スター食堂ならではの話題性を生みます。

プログラム

100年を振り返る特別記念映像公開社長挨拶鏡開きスペシャルトークセッション秘蔵資料「創業当時の献立・マニュアル」公開解説表彰式總本店ご案内

レセプションは映像公開から資料解説まで、100年企業の歩みを立体的にたどれる構成です。

總本店ご案内時には軽食も用意され、会場の雰囲気を体験できます。

スター食堂のレセプションは、京都洋食の歴史と現在の魅力を一度に取材できる機会です。

昭和10年の接客マニュアル公開は、食文化に関心がある人にとって見逃せない内容です。

京都洋食スター食堂 總本店の復活は、京都の街で新たな注目を集めます。

スター食堂による「100年企業スター食堂・總本店リニューアルレセプション」の紹介でした。

よくある質問

Q. レセプションはいつ開催されますか？

A. レセプションは2026年4月28日に開催され、一般受付は16時30分、開会は17時です。

Q. レセプションでは何を見られますか？

A. レセプションでは昭和10年発行のサービスマニュアル現物、木村英輝氏の巨大壁画、トークセッション、總本店の内覧を楽しめます。

Q. 取材申し込みはいつまでですか？

A. 取材申し込みは2026年4月23日までメールで受け付けます。

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