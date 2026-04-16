五七五で伝える交通安全！ 東京指定自動車教習所協会「第17回『交通安全』川柳コンテスト」

記事ポイント 東京指定自動車教習所協会が交通安全をテーマにした第17回川柳コンテストの応募を受け付けています。第17回川柳コンテストは最優秀賞に賞金10万円を用意し、誰でも参加できます。第17回川柳コンテストはWebやハガキなど複数の方法で応募できます。 東京指定自動車教習所協会が交通安全をテーマにした第17回川柳コンテストの応募を受け付けています。第17回川柳コンテストは最優秀賞に賞金10万円を用意し、誰でも参加できます。第17回川柳コンテストはWebやハガキなど複数の方法で応募できます。

東京指定自動車教習所協会が、春の全国交通安全運動の一環として第17回「交通安全」川柳コンテストを開催しています。

第17回「交通安全」川柳コンテストは、交通安全への思いを五・七・五で表現できる参加型企画です。

東京指定自動車教習所協会「第17回『交通安全』川柳コンテスト」

コンテスト名：春の全国交通安全運動 第17回「交通安全」川柳コンテスト応募期間：2026年4月6日から5月15日までWeb応募受付時間：2026年4月6日10:00から5月15日17:00まで応募資格：不問

第17回「交通安全」川柳コンテストは、交通安全の意識を身近な言葉で発信できる機会です。

東京指定自動車教習所協会は、昨年の第16回で20,137作品の応募が集まった実績を持ち、今年も幅広い参加を呼びかけています。

賞品

最優秀賞：賞金10万円、1名優秀賞：賞金3万円、2名入選：QUOカード1万円分、3名団体賞：図書カード3万円分、1組団体特別賞：オリジナルクリアファイル

賞品は個人部門と団体部門の両方に用意され、参加の楽しみを広げます。

応募方法

PC・スマートフォン：1回の応募で3作品まで入力可能応募回数：何度でも応募可能ハガキ応募：5月18日必着応募用紙応募：5月18日必着東京都内の指定自動車教習所窓口：各教習所受付窓口へ提出団体応募：団体用応募用紙を同封して郵送、5月18日必着

応募方法はオンラインと郵送、教習所窓口に対応し、参加しやすい仕組みです。

審査と発表

選考：東京指定自動車教習所協会と全日本川柳協会が審査入賞作品発表日：2026年7月10日発表場所：東京指定自動車教習所協会のWebサイト、東京都内の指定自動車教習所など表彰式：2026年7月17日表彰式参加条件：最優秀賞、優秀賞の受賞者が対象

審査は交通安全の啓発につながる作品を対象に行われます。

入賞作品はWebサイトや教習所で紹介され、受賞者には表彰の機会も設けられます。

春の全国交通安全運動

実施期間：4月6日から4月15日まで重点目標1：通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保重点目標2：「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運動意識の向上重点目標3：自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・厳守の徹底重点目標4：二輪車の交通事故防止（地域重点・東京都）

春の全国交通安全運動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの定着を目指す取り組みです。

第17回「交通安全」川柳コンテストは、その理念を言葉で広げる企画として実施されています。

第17回「交通安全」川柳コンテストは、交通安全を自分の言葉で見つめ直せる募集企画です。

第17回「交通安全」川柳コンテストは、賞金や表彰の魅力とあわせて社会的なメッセージも発信できます。

交通安全への思いを五・七・五に込めて応募したい人は、期間内に参加方法を選んで応募してみてください。

第17回「交通安全」川柳コンテストの紹介でした。

よくある質問

Q. 第17回「交通安全」川柳コンテストは誰でも応募できますか？

A. 第17回「交通安全」川柳コンテストは応募資格が不問のため、どなたでも応募できます。

Q. 第17回「交通安全」川柳コンテストは1人で何作品まで応募できますか？

A. 第17回「交通安全」川柳コンテストは1回の応募につき3作品まで応募でき、何度でも応募できます。

Q. 第17回「交通安全」川柳コンテストの最優秀賞は何ですか？

A. 第17回「交通安全」川柳コンテストの最優秀賞は賞金10万円です。

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