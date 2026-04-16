「思ったより貯金ができない……」29歳・介護職の男性、年収400万円。実家暮らしも「貯金なし」の理由
将来への貯蓄や自己投資を優先し、生活コストを最小限に抑えるための戦略として実家暮らしを選択するケースもありますよ。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、沖縄県浦添市在住・29歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：介護職
在住：沖縄県浦添市
家族構成：母1人、妹1人
世帯年収：母300万円、本人400万円
実家の間取り：2LDK
交際費：10万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「32歳」と話しました。
さらに「一人暮らしと比べて家賃や光熱費の負担が少なく、その分を貯蓄や自己投資に回せる点が大きな理由です。また、家族がいることで安心感があり、生活面でも支えられていると感じています」と話してくれました。経済面だけでなく、精神面でも、ご家族の存在が大きいことが伺えます。
具体的には「自分のペースで過ごしたいときでも家族の都合に合わせる場面があり、ストレスを感じることがあります。また、プライベートな時間や空間が限られるため、オンとオフの切り替えが難しいと感じることもあります」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしだと生活費は抑えられるものの、家にお金を入れる必要があり、そのバランスに悩むことがあります。また、収入に余裕があるとつい支出が増えてしまい、思ったより貯金ができない点も悩みの一つです」と続け、貯蓄の難しさを吐露。
固定費を抑えつつも、余裕があるゆえの散財に悩む一面も。家族への気遣いと自律のバランスを図りながら、おおよそ3年後の独立を目指して家計管理を模索している状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、沖縄県浦添市在住・29歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：29歳男性
職業：介護職
在住：沖縄県浦添市
家族構成：母1人、妹1人
世帯年収：母300万円、本人400万円
実家の間取り：2LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：10万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「32歳」と話しました。
「貯蓄や自己投資に回せる」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「現在は将来に向けて貯金を増やすことを優先しており、生活費を抑えるために実家暮らしを選んでいます」と回答。
さらに「一人暮らしと比べて家賃や光熱費の負担が少なく、その分を貯蓄や自己投資に回せる点が大きな理由です。また、家族がいることで安心感があり、生活面でも支えられていると感じています」と話してくれました。経済面だけでなく、精神面でも、ご家族の存在が大きいことが伺えます。
「思ったより貯金ができない……」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「生活リズムや価値観の違いによる気遣いが必要なことです」とのこと。
具体的には「自分のペースで過ごしたいときでも家族の都合に合わせる場面があり、ストレスを感じることがあります。また、プライベートな時間や空間が限られるため、オンとオフの切り替えが難しいと感じることもあります」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしだと生活費は抑えられるものの、家にお金を入れる必要があり、そのバランスに悩むことがあります。また、収入に余裕があるとつい支出が増えてしまい、思ったより貯金ができない点も悩みの一つです」と続け、貯蓄の難しさを吐露。
固定費を抑えつつも、余裕があるゆえの散財に悩む一面も。家族への気遣いと自律のバランスを図りながら、おおよそ3年後の独立を目指して家計管理を模索している状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)