Kis-My-Ft2、全国のPARCOにてG.W.キャンペーン開催！15周年記念衣装展も池袋から全国巡回

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デビュー15周年のKis-My-Ft2とPARCOによるキャンペーン企画『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign』が、4月24日から5月6日までの13日間にわたり開催。キスマイが2026年のゴールデンウィークを盛り上げる。

■デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2と商業施設のタイアップは今回が初

『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W. Campaign』は、全国のPARCO15店舗にて開催。なお、Kis-My-Ft2と商業施設のタイアップは今回が初となる。

期間中は、全国のPARCO対象レストラン・カフェの利用者を対象とした限定ノベルティのプレゼントやSNSキャンペーンが実施され、さらに館内にはKis-My-Ft2タイアップ記念の特設ブース「The Couture Booth」が展開。撮り下ろしのキャンペーンビジュアルとともに、ファンは様々な企画が楽しめる。

併せて、パルコのWEBコンテンツ『PARCO PEOPLE』では、池袋PARCOを舞台に撮影が行われた写真とともにメンバーのインタビュー記事が公開。加えて、メンバーからのメッセージ動画や、パルコ公式キャラクター「パルコアラ」をモチーフにした「パルコアラダンス」動画も配信予定となっている。

さらに、15周年記念衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture』も池袋PARCOを皮切りに全国を巡回予定。キャンペーンの詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■イベント情報

『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign』

04/24（金）～ 05/06（水・振休）

※全国のPARCO 15店舗（札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・静岡・名古屋・心斎橋・広島・福岡・PARCO_ya上野）にて開催

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HEARTLOUD」

2026.04.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夜の向こうへ」

2026.07.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HB2U」

■関連リンク

『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign』の詳細はこちら

https://parco.jp/26gw-Kis-My-Ft2/

PARCO PEOPLE

https://parco.jp/feature/

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/