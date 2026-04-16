「この書き方は不祥事やん」ゆず、北川悠仁の母が死去。告知に戸惑いの声「タイトルもう少しあったやろ」
フォークデュオ・ゆずの公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。メンバーの北川悠仁さんの母が4月7日に死去したことを報告しました。
【投稿】ゆず公式Xの投稿に戸惑いの声
しかし、公式アカウントの投稿文と告知方法が、ファンに強い不安を抱かせてしまう結果に。コメントでは「タイトルもう少しあったやろ?」「告知の仕方ひとつでこんなに人を不安にさせるのね」「狙い通りバズってるけど、この書き方は不祥事やん。他界されたご母堂様に失礼やで」「先にリプ欄見てご本人が亡くなられたのかと思ってしまった」「悠仁さんの今の気持ちを思うと、本当に胸が苦しくなります」「ファンの心臓に悪い見出し」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】ゆず公式Xの投稿に戸惑いの声
「本当に胸が苦しくなります」同アカウントは「ゆず・北川悠仁に関するお知らせ」とつづり、詳細を記した公式Webサイトへのリンクを投稿。公式Webサイトによると、北川さんの母が2026年4月7日に永眠。葬儀・告別式は故人の遺志を尊重し、近親者のみで執り行われたそうです。併せて、弔問や香典、供花などは辞退する意向も伝えられました。
3月にはニューアルバムがリリース同アカウントは3月12日、全曲新曲のニューアルバム『心音』のリリースについて投稿。収録曲「幾重」のミュージックビデオの切り抜き動画を公開しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)