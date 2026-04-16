桐生祥秀、中島佑気ジョセフら世界リレー代表16人発表 上位12チームに世界陸上・北京大会の出場権【一覧】
日本陸上連盟は16日にボツワナで開催される世界リレーの日本代表16人を発表した。昨年開催された東京世界陸上の4×100mリレーの決勝で6位に入った桐生祥秀（30、日本生命）、小池祐貴（30、住友電工）、胗田大輝（22、Honda）が順当に選ばれた。また世界陸上の予選を走ったサニブラウン・アブデル・ハキーム（27、東レ）や、鵜澤飛羽（23、JAL）は選外となった。
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マイルリレー（4×400m）には、男子400ｍの日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（24、富士通）や、世界陸上代表の今泉堅貴（24、内田洋行AC）、吉津拓歩（27、ミキハウス）が選出された。
今大会は5月2日〜3日（現地時間）にボツワナ・ハボローネで行われ、上位12チームには、2027年9月に中国・北京で行われる「北京2027世界陸上」の出場権が与えられる。
※写真は左から桐生選手、中島選手
【世界リレー代表選手】
■男子4×100mリレー
桐生祥秀（日本生命）
小池祐貴（住友電工）
守祐陽（渡辺パイプ）
胗田大輝（Honda）
井上直紀（大阪ガス）
飯塚翔太（ミズノ）
■男子4×400mリレー、男女混合4×400mリレー
中島佑気ジョセフ（富士通）
佐藤拳太郎（富士通）
平川慧（東洋大学）
今泉堅貴（内田洋行AC）
吉津拓歩（ミキハウス）
林申雅（筑波大学）
鈴木碧斗（住友電工）
■男女混合4×400mリレー
松本奈菜子（東邦銀行）
井戸アビゲイル風果（東邦銀行）
郄橋亜珠（筑波大学）
■補欠登録
鈴木涼太（男子4×100mリレー）
青野朱李（男女混合4×400mリレー）