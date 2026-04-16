日本陸上連盟は16日にボツワナで開催される世界リレーの日本代表16人を発表した。昨年開催された東京世界陸上の4×100mリレーの決勝で6位に入った桐生祥秀（30、日本生命）、小池祐貴（30、住友電工）、胗田大輝（22、Honda）が順当に選ばれた。また世界陸上の予選を走ったサニブラウン・アブデル・ハキーム（27、東レ）や、鵜澤飛羽（23、JAL）は選外となった。

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

マイルリレー（4×400m）には、男子400ｍの日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（24、富士通）や、世界陸上代表の今泉堅貴（24、内田洋行AC）、吉津拓歩（27、ミキハウス）が選出された。

今大会は5月2日〜3日（現地時間）にボツワナ・ハボローネで行われ、上位12チームには、2027年9月に中国・北京で行われる「北京2027世界陸上」の出場権が与えられる。

※写真は左から桐生選手、中島選手

【世界リレー代表選手】

■男子4×100mリレー

桐生祥秀（日本生命）

小池祐貴（住友電工）

守祐陽（渡辺パイプ）

胗田大輝（Honda）

井上直紀（大阪ガス）

飯塚翔太（ミズノ）

■男子4×400mリレー、男女混合4×400mリレー

中島佑気ジョセフ（富士通）

佐藤拳太郎（富士通）

平川慧（東洋大学）

今泉堅貴（内田洋行AC）

吉津拓歩（ミキハウス）

林申雅（筑波大学）

鈴木碧斗（住友電工）

■男女混合4×400mリレー

松本奈菜子（東邦銀行）

井戸アビゲイル風果（東邦銀行）

郄橋亜珠（筑波大学）

■補欠登録

鈴木涼太（男子4×100mリレー）

青野朱李（男女混合4×400mリレー）