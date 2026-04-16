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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホは枕元、スマートウォッチは充電ドック、イヤホンはケースにケーブル挿して……という感じでデスクや寝室がケーブルで埋もれている人も多いのでは？

そんな悩みを解消してくれるのがマルチ充電器ですが、今回はその中からQi2.2対応の3in1充電スタンド「TRINI」をピックアップ。冷却ファンにより最大25Wの急速無線を効率的にできつつ、3デバイスをスッキリと充電できるのがポイント。

価格も先行販売では最大30%OFFとなっていたので詳しく見ていきましょう。

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Qi2.2 最大25Wを冷却でより効率的に

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無線充電の規格も進化＆普及しつつある昨今ですが、「TRINI」は最新のQi2.2。対応端末であれば最大25Wの急速充電が可能に。状況によっても変動しますが、理論上はQi1やQi2に比べても1.5〜2倍ほど早くなります。

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そして注目すべきが冷却機能。ファンを内蔵しているのでスマホ本体の加熱も抑制。高ワットの充電は発熱しやすく、速度やスマホバッテリーの性能低下にもつながるので意識しておきたいポイントですね。

MagSafeでピタッと

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無線充電はMagSafe対応のためiPhoneシリーズであればピタッと手軽。大型化するカメラユニットへの干渉もしっかり考慮されています。

Androidスマホで磁石非対応の場合はリングアダプターを使うのもアリかと。

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スマホアームは最大35度まで角度調整が可能。単なる充電台ではなくスタンドとしても機能するので、デスク用にもピッタリですね。

Apple Watchもイヤホンもまとめてスッキリ

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充電が必要なデバイスは気がつくと増えていますよね。中でもApple WatchやAirPodsを含めたApple 3種の神器を揃えている人にはぴったりの充電器かと。

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何本ものケーブルでごちゃつくデスクやベッド周り、「TRINI」でスッキリしてみませんか？

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Source: machi-ya, YouTube